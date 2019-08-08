Lastik İş’ten Kocaelispor anlamlı destek

İşçi kenti Kocaeli’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Lastik İş Sendikası’ndan Kocaelispor’a anlamlı bir destek geliyor. Lastik İş Sendikası Başkanı Alaattin Sarı ile Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez bir araya geldi.
KOCAELİSPOR İŞÇİLERİN KULÜBÜDÜR
Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Sarı “Bu şehir için Kocaelispor’un ne kadar önemli bir yerde olduğunu iyi biliyoruz. Kocaeli işçilerin şehridir ve Kocaelispor da işçilerin kulübüdür. Lastik işçileri geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni dönemde de Kocaelispor’a desteğini verecektir. Sendikamız olarak büyük camianın yanında olacağız. Gerek kombine, gerekse de kurumsal anlamda katkımızı sağlamak adına çok kısa bir süre içinde yönetimimizle toplanıp Kocaelispor için yapabileceklerimizi masaya yatıracağız" dedi.
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Yorumlar
(1 )
Deniz - insanlar kendi islerine baksalar ya , daha iyi olmaz mi.
lastik is in futbol takimi ile ne alakasi var
belediyenin futbol takimi iile ne alakasi var
mesai saatlerinde bu islerle ugrasinca esas islere enerji kalmaz ki..
futbol zaten karadelik olmus, gelen butun parayi yutuyor, lütfen atesi saman ile beslemeyelim, kocaelisporun taraftari cebinden cikarip para verecekse verir, hakettigi sekilde takim yasamaya devam eder, fakat kamu kaynaklarini belediye, bakanlik, sendika vb.. futbol takimina gommek dogru degildir, hem para hem zaman hem enerji israfidir, her seferinde sunni olarak yuksektilen seylerin dogal olarak yerden yuksekligi artmaktadir, maalesef yere dusunce de cok daha buyuk zarar gelmektedir. dogal akisina birakilsa yerden cok yukselmeyeceginden dusse de bir zarar olusmuyacaktir.
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