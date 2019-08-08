Lastik İş’ten Kocaelispor anlamlı destek

İşçi kenti Kocaeli’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Lastik İş Sendikası’ndan Kocaelispor’a anlamlı bir destek geliyor. Lastik İş Sendikası Başkanı Alaattin Sarı ile Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez bir araya geldi.

KOCAELİSPOR İŞÇİLERİN KULÜBÜDÜR

Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Sarı “Bu şehir için Kocaelispor’un ne kadar önemli bir yerde olduğunu iyi biliyoruz. Kocaeli işçilerin şehridir ve Kocaelispor da işçilerin kulübüdür. Lastik işçileri geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni dönemde de Kocaelispor’a desteğini verecektir. Sendikamız olarak büyük camianın yanında olacağız. Gerek kombine, gerekse de kurumsal anlamda katkımızı sağlamak adına çok kısa bir süre içinde yönetimimizle toplanıp Kocaelispor için yapabileceklerimizi masaya yatıracağız" dedi.