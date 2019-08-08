Kızların ‘KARPUZ’partisi!..

TFF Kadınlar 1.Ligi’ne yükselen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kızları, cehennem sıcakları ortamında yeni sezona hazırlanırken, karpuz partisiyle bir nebze olsun serinledi. Takımın başarılı antrenörü Hasan Alemdaroğlu “1.Lig’e çıkan takımımızın sezon öncesi hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor. Bu takım Lig Şampiyonluğu, Dünya ikinciliği gördü... Şimdi hedefimiz ise 1. Lig'de şampiyon olmak ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize, kentimiz Kocaeli'ne getirmektir. Kızlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.