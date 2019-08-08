TFF Kadınlar 1.Ligi’ne yükselen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kızları, cehennem sıcakları ortamında yeni sezona hazırlanırken, karpuz partisiyle bir nebze olsun serinledi. Takımın başarılı antrenörü Hasan Alemdaroğlu “1.Lig’e çıkan takımımızın sezon öncesi hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor. Bu takım Lig Şampiyonluğu, Dünya ikinciliği gördü... Şimdi hedefimiz ise 1. Lig'de şampiyon olmak ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize, kentimiz Kocaeli'ne getirmektir. Kızlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.
Bugün 11:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:30 TSİ
Kızların ‘KARPUZ’partisi!..
TFF Kadınlar 1.Ligi’ne yükselen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kızları, cehennem sıcakları ortamında yeni sezona hazırlanırken, karpuz partisiyle bir nebze olsun serinledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz