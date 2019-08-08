Güngör’den Derince’ye mangal dopingi…

Aslen Derinceli olan ve Bolu’da yaşayan iş insanı Veysel Güngör, kampını burada devam ettiren Belediye Derincespor ekibi onuruna bir mangal partisi verdi. 3.Lig 2.Grup takımının antrenörü Talip Yeşilyurt 'Veysel beyden, Belediye Derincesporumuza mangal partisi. Bu güzel jestinden dolayı kendisine camiamız adına teşekkür ederiz” dedi.