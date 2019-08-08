Gebzespor ‘BAL’ topluyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Gebzespor, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün makamını boş bırakmıyor. Daha önce yönetim kurulu olarak Büyükgöz’ün yanına giden mor-beyazlı kulüp, bu kez teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla ziyarette bulundu. Gebzespor Başkanı Hüseyin Deniz’in de yer aldığı ziyarette Büyükgöz, teknik direktör Tuncay Soyak ve oyuncularla tanıştı.