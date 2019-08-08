Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Gebzespor, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün makamını boş bırakmıyor. Daha önce yönetim kurulu olarak Büyükgöz’ün yanına giden mor-beyazlı kulüp, bu kez teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla ziyarette bulundu. Gebzespor Başkanı Hüseyin Deniz’in de yer aldığı ziyarette Büyükgöz, teknik direktör Tuncay Soyak ve oyuncularla tanıştı.
Bugün 11:30 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:31 TSİ
Gebzespor ‘BAL’ topluyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Gebzespor, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün makamını boş bırakmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz