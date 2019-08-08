Millileri bağrımıza bastık

Nisan ayında Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile karate milli takımına girmeye hak kazanan sporcular, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Rize’de yapılacak Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'nda Çayırova'yı ve ülkemizi temsil edecek. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, sporcuların derece ile döneceklerine inancının tam olduğunu belirterek, kulübü her branşta başarılı ve milli takıma sporcu verecek bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.