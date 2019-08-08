Nisan ayında Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile karate milli takımına girmeye hak kazanan sporcular, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Rize’de yapılacak Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'nda Çayırova'yı ve ülkemizi temsil edecek. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, sporcuların derece ile döneceklerine inancının tam olduğunu belirterek, kulübü her branşta başarılı ve milli takıma sporcu verecek bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.
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Millileri bağrımıza bastık
Nisan ayında Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile karate milli takımına girmeye hak kazanan sporcular, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Rize’de yapılacak Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'nda Çayırova'yı ve ülkemizi temsil edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz