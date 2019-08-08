Gürcistan Kocaelispor Kulübü’nün başkanı ve kuruc usu Mikail Geliaşhvili, gazetemizi ziyaret etti. Uzun süredir Türkiye’ye gelemeyen Geliaşhvili, çalışmalar hakkında bilgiler verirken, kulübün üyesi ve kurucularından olan gazetemiz spor servisi müdürü Hakan Yağcıoğlu ile hasret giderdi.
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Gürcistan Kocaelispor’dan gazetemize ziyaret
Gürcistan Kocaelispor Kulübü’nün başkanı ve kuruc usu Mikail Geliaşhvili, gazetemizi ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz