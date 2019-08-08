Gürcistan Kocaelispor’dan gazetemize ziyaret

Gürcistan Kocaelispor Kulübü’nün başkanı ve kuruc usu Mikail Geliaşhvili, gazetemizi ziyaret etti. Uzun süredir Türkiye’ye gelemeyen Geliaşhvili, çalışmalar hakkında bilgiler verirken, kulübün üyesi ve kurucularından olan gazetemiz spor servisi müdürü Hakan Yağcıoğlu ile hasret giderdi.