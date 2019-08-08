BAL temsilcisi Kullarspor’un A takım oyuncusu Selim Erdem Kar, hazırlık maçında omzundan talihsiz bir şekilde sakatlandı. Önceki gün 17.00’de İzmit Cihan Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren genç kardeşimize bizler de acil şifalar diliyoruz.
Bugün 11:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:34 TSİ
Geçmiş olsun Selim Erdem
BAL temsilcisi Kullarspor’un A takım oyuncusu Selim Erdem Kar, hazırlık maçında omzundan talihsiz bir şekilde sakatlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz