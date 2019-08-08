Geçmiş olsun Selim Erdem

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BAL temsilcisi Kullarspor’un A takım oyuncusu Selim Erdem Kar, hazırlık maçında omzundan talihsiz bir şekilde sakatlandı. Önceki gün 17.00’de İzmit Cihan Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren genç kardeşimize bizler de acil şifalar diliyoruz.