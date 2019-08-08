Süper Amatör Futbol Ligi’nde Gebze’yi temsil eden tek takım olan Hidropaks Tayfunspor, yine fırtına koparmaya hazırlanıyor. Hidropaks ismiyle Süper Lig’de ikinci sezonunu geçirecek olan bordo-beyazlı ekip, iç ve dış transferde anlaşmaya vardığı oyunculara akşam Beybaba Çiftliği’nde düzenlenen törenle imza attırdı.
Bugün 11:33 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:34 TSİ
Tayfun şimdi de Dilovası'nın gol kralını transfer etti!..
Süper Amatör Futbol Ligi’nde Gebze’yi temsil eden tek takım olan Hidropaks Tayfunspor, yine fırtına koparmaya hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz