Tayfun şimdi de Dilovası'nın gol kralını transfer etti!..

Süper Amatör Futbol Ligi’nde Gebze’yi temsil eden tek takım olan Hidropaks Tayfunspor, yine fırtına koparmaya hazırlanıyor. Hidropaks ismiyle Süper Lig’de ikinci sezonunu geçirecek olan bordo-beyazlı ekip, iç ve dış transferde anlaşmaya vardığı oyunculara akşam Beybaba Çiftliği’nde düzenlenen törenle imza attırdı.