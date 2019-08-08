Sporcu başkan!..

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, spora ayrı bir önem vermesiyle dikkat çekiyor. Yoğun programı arasında fırsat bulduğu her zaman sporcuların yanında olan Belediye Başkanı Kocaman, zaman zaman kendisi de spor yapıyor.

KOCAMAN SAHAYA ÇIKTI

Amatör olarak basketbol oynayan belediye başkanı Kocaman, günün yorgunluğu atmak için voleybol oynadı. Balaban Mahallesi’nde esnaf ve hemşerileriyle bir araya gelen Kocaman, voleybol sahasında hünerlerini sergiledi.

ÖRNEK OLMALIYIZ

Geleceğimiz olan gençlere örnek olunması gerektiğini belirten Kocaman “Kartepemizde sporun her branşına destek verilmektedir. Gençlerimizin daha sağlıklı ve iyi yetişmeleri bizlerin elindedir. Kartepemizin büyükleri çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmalıyız. Bunun için de herhangi bir spor dalıyla uğraşmalıyız. Geleceğimizin Kartepesi çocuklarımızın ellerinde yükselecektir” ifadelerini kullandı.