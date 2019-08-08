Halterciler umut veriyor

Şampiyonada 41 ilden 153’u bayan, 319’u erkek olmak üzere toplam 472 sporcu yarıştı. Zorlu şampiyonadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler başarıyla döndü.

MERT VE AYDANUR ŞAMPİYON

U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda Büyükşehir KağıtsporluAydanur Mert64 Kg’da mücadele etti. Aydanurkoparma 65,silkmede 85olmak üzere genel toplamda 150 kilo kaldırarak şampiyon oldu. 81 Kg mücadele eden Mert Altun ise koparma 125,silkmede 150 olmak üzeregenel toplamda 275 kg kaldırarak yine altın madalyanın sahibi oldu.

CEREN UMUT VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen Yıldızlar 40 Kg’da yarışan Ceren Akarsuise koparma 31,silkmede: 37,genel toplamda 68 kgkaldırarak şampiyonayı üçüncü tamamladı.