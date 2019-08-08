Kaptanlık için yönetime 1 eski 2 de yeni isim verilecek

SÜLEYMAN, ERCÜMEN VE SERDAR ÜMİT

Konu ile ilgili olarak yönetim kurulu, Teknik Direktör Engin Korukır’ın raporu doğrultusunda hareket edeceğini ifade ederken, Korukır’ın Burak Süleyman, yeni transferler kaleci Ercüment Kafkasyalı ve orta saha oyuncusu Serdar Ümit Deniz ile kaptanlık için toplantı yaptığı öğrenildi.

2, 3 ve 41 NUMARALI FORMALAR TERCİH EDİLMEYEBİLİR

Bu 3 isimden Burak Süleyman’ın takımın yeni kaptanı olacağı, Ercüment ve Serdar Ümit’in de 2 ve 3. kaptanlar olacağı tahmin ediliyor. Bu arada takımda yeni sezonda 3,4 ve 41 numaralı formaların, ayrılan futbolculara saygıdan ötürü bu sezon tercih edilmeme durumunun da olduğu öğrenildi. Erdem ÖVÜÇ