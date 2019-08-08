Feridun korkuttu…

Kocaelispor’un 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor’dan transfer ettiği etkili sol kanat oyuncusu Feridun Kıroğlu çok iyi oynadığı, çift kale maçın ilk yarısında sakatlık geçirdi. Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken sağ ayak üst adalesinde gerilme hisseden Feridun mücadeleyi yarıda bıraktı. Feridun’un önemli bir sorununun olmaması sevindirirken, çift kale maçta Burak Süleyman ve Sefa sağ ayak bileğinden, Semih ise sol omzundan sakatlık yaşadı. İkili mücadelelerdeki sertlik de futbolcuların formayı ne kadar çok istediğinin bir göstergesiydi.