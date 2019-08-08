Kocaelispor’un 2000 doğumlu futbolcusu Kerem Yıldırım, çift kale maçta stoper olarak forma giydi. Yenilerden Batuhan ile birlikte savunmanın ortasını paylaşan Kerem, özellikle Yakup ile sık sık ikili mücadeleye girerken, mücadelesi ile de dikkat çekti. Geçen sezonun ikinci yarısında Kocaeli Stadı’nda oynanan Serik Belediyespor maçında sağ bekte 90 dakika boyunca forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun asıl yeri ön libero ve merkez orta saha.
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Kerem stoperde sırıtmadı
Kocaelispor’un 2000 doğumlu futbolcusu Kerem Yıldırım, çift kale maçta stoper olarak forma giydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz