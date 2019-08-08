Öncelik sol bek sonra forvet ve stoper

Kocaelispor’da teknik adam Engin Korukır “Çok özel bir oyuncu çıkmazsa transferi kapadım” demişti. Ancak Hamza, Kadir ve Murat’ın beklenmedik ayrılıklarının ardından Korukır’ın özellikle sol bek ve stoper bölgelerine 1’er futbolcu transfer edebileceği öğrenildi. Yakup Alkan gibi etkili bir gol ayağına sahip olan Yeşil Siyahlılarda, Korukır kampta Rıza ile hayli ilgilendi. Yine 2001’li Mervan’ı da kampta gören Korukır’ın uzun lig maratonunda iyi bir forvete daha ihtiyaç duyabileceği düşünülüyor.