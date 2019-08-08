Kocaelispor’un Kartepe’deki çift kale maçında iki futbolcu forma giymedi. Sağ ayak baldırından hafif sakatlığı bulunan Serdar Ümit Deniz ile hazır olmayan Fatih Adıgüzel kendilerine verilen programı uyguladı.
Bugün 11:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:47 TSİ
Serdar Ümit ve Fatih oynamadı
Kocaelispor’un Kartepe’deki çift kale maçında iki futbolcu forma giymedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz