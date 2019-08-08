İzmit Belediyesi’nin projesine bir destekte Berberler Odası’ndan

Kurban Bayramı öncesi İzmit ilçe sınırları içerisinde yaşayan, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocukları için başlatılan saç kesimi projesine Kocaeli Kuaförler Odası’nın yanı sıra bir destekte Kocaeli Berberler Odası’ndan geldi.

MENDİL VE ŞEKER HEDİYE EDİLDİ

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen kesim işleminin yanı sıra çocukları kendi dükkânlarına davet eden Berbereler Odası üyeleri, bayram öncesi çocukların yüzlerini gülümsetti. Eski bayram geleneğini yaşatmak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan mendil ve şekerin ikram edildiği etkinlikte çocuklara her anlamada bayram ruhu ve heyecanı yaşatıldı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Böylesi anlamlı bir projenin içerisinde yer almanın kendileri için manevi bir haz olduğunu belirten Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt “İzmit Belediyesi’nden gelen bu teklif bizi çok mutlu etti. Bayram öncesi bizim işlerimizin en yoğun olduğu zamandır. Ancak ihtiyaç sahibi çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Oda üyelerimizle birlikte bu projeye memnuniyetle destek olabileceğimizi belittik. Hatta çocuklarımızı dükkânlarımıza davet edip, kesimlerini kendi işyerlerimizde yapmak istedik. Onların heyecanları ve kesim sonrası yüzlerindeki mutluluk her şeyden önemli” diyerek böyle bir projeyi hayata geçirdiği için İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.

PROJEDE YER ALMAK BÜYÜK MUTLULUK

İzmit Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesine destek olan Kuaför Yavuz, Orhan Uzel Kuaför Salonu, Yasemin Uzuner Kuaför Salonu, Seher Yüksel Kuaför Salonu, Yeşil- Siyah Erkek Kuaförü, Kuaför Reşat, Özen Kuaför’de projede yer almanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.