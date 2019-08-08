Mustafa Irmak, Ankara'ya atandı

Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak Ankara Valiliğine, Vali Yardımcısı olarak atandı. Eski Gölcük Kaymakamı, Mustafa Altıntaş'ın emeklilik kararının arından ilçeye kaymakam olarak atanan Irmak, daha önce İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Irmak artık Ankara Valisi Vasip Şahin'in yardımcılığını yapacak.

1974 yılında Yozgat’ın Çekerek ilçesinde doğdu. İlk ve Orta eğitimini Yozgat Aydıncık ilçesi Kazankaya kazasında, Lise eğitimini ise Ankara Yeni mahallede tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde 2000 yılında mezun oldu. Mezuniyetine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 2001 yılında Kırıkkale Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kaymakam vekilliği görevini bir yıl süreyle Aydın Buharkent’te yerine getirdi.

Bir yıl İngiltere de Dil eğitimi aldı. Sırasıyla Kastamonu ili Daday ilçesi, Malatya ili Pütürge ilçesi, Elazığ ili Baskil ilçesi, Ankara ili Bala ilçesi Kaymakamlığı görevini yürüttü. İki yıl süreyle İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında Kaymakamlık Kurslarından Sorumlu Şube Müdürü olarak çalıştı. 2017 yılında İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atandı. 24.04.2019 tarihinde Gölcük Kaymakamı olarak görevlendirildi. İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.