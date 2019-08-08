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Mustafa Irmak, Ankara'ya atandı

Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak Ankara Valiliğine, Vali Yardımcısı olarak atandı.
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Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak Ankara Valiliğine, Vali Yardımcısı olarak atandı. Eski Gölcük Kaymakamı, Mustafa Altıntaş'ın emeklilik kararının arından ilçeye kaymakam olarak atanan Irmak, daha önce İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünde  Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Irmak artık Ankara Valisi Vasip Şahin'in yardımcılığını yapacak.

MUSTAFA IRMAK KİMDİR?

1974  yılında  Yozgat’ın    Çekerek ilçesinde   doğdu.  İlk ve Orta  eğitimini     Yozgat  Aydıncık ilçesi  Kazankaya kazasında,  Lise eğitimini ise Ankara Yeni mahallede  tamamladı.  Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde  2000 yılında mezun oldu. Mezuniyetine müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak  2001 yılında  Kırıkkale Kaymakam adayı olarak göreve  başladı. Kaymakam vekilliği görevini  bir yıl süreyle   Aydın Buharkent’te  yerine getirdi.

Bir yıl  İngiltere de  Dil eğitimi aldı. Sırasıyla  Kastamonu ili  Daday  ilçesi, Malatya ili Pütürge ilçesi, Elazığ ili  Baskil ilçesi, Ankara ili  Bala ilçesi  Kaymakamlığı görevini yürüttü.  İki yıl süreyle  İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında Kaymakamlık Kurslarından Sorumlu Şube Müdürü olarak  çalıştı. 2017  yılında  İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünde   Daire Başkanı olarak atandı. 24.04.2019 tarihinde  Gölcük Kaymakamı olarak görevlendirildi. İngilizce bilmekte, evli  ve 2 çocuk babasıdır.

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