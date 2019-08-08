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Parasını alamayan işçi intihar etmek istedi

İzmit 28 Haziran Mahallesinde bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında parasını alamadığını söyleyen bir işçi intihar teşebbüsünde bulundu.
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İzmit 28 Haziran Mahallesi eski Cephanelik mevkiinde yapımı devam etmekte olan Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında bağlı olduğu firmadan parasını alamadığını belirten Ayhan Ç. isimli işçi intihara kalkıştı. İnşaat bölümünün en üstündeki demir iskeleye çıkan Ayhan Ç., olay yerine gelen polislerin ikna çabaları sonucu yaklaşık yarım saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi. Aynı inşaatta paralarını alamadıkları gerekçesiyle daha önce işçiler defalarca kez intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Nuri AKÇAHARMAN

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Yorumlar

(1)
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Emre Emre - Koskoca katrilyonluk firma çalışanın parasını vermiyorsa o inşaatı 5 sene sonra bile bitiremez mazlumun ahını almirsa

Yanıtla . 1Beğen 08 Ağustos 13:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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