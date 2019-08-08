Parasını alamayan işçi intihar etmek istedi

İzmit 28 Haziran Mahallesi eski Cephanelik mevkiinde yapımı devam etmekte olan Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında bağlı olduğu firmadan parasını alamadığını belirten Ayhan Ç. isimli işçi intihara kalkıştı. İnşaat bölümünün en üstündeki demir iskeleye çıkan Ayhan Ç., olay yerine gelen polislerin ikna çabaları sonucu yaklaşık yarım saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi. Aynı inşaatta paralarını alamadıkları gerekçesiyle daha önce işçiler defalarca kez intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Nuri AKÇAHARMAN