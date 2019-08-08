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Halk otobüsünde telefon çaldı, polise yakalandı

Başiskele’de cep telefonu eskidiği için bindiği halk otobüsünde bir kişinin cep telefonunu çaldığı öğrenilen bir kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre Başiskele ilçesinde 18 Temmuz günü meydana gelen olayda, 41 BL 024 plakalı halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu çalındı. Telefonu çalınan şahısın şikayeti üzerine olayla ilgili Başiskele İlçe Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişinin kamera görüntüleri ve kent kart bilgilerinden H.A. (52) isimli kadın olduğu belirlendi. Şahısın kimliğinin tespit edilmesinin ardından H.A. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kendi cep telefonu eskidiği için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenilen şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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