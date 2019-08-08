Kartepe kampına gollü veda!..

Fas Süper Lig takımlarından Olimpik ile oynanacak hazırlık maçının iptal edilmesi üzerine Kocaelispor kendi arasında yüzde yüz tempolu çift kale maç yaptı. Kartepe Green Park Lefter Küçükandonyadis sahasındaki maç gol düellosu şeklinde geçti. Mücadeleyi Kırmızı Takım 3-2 kazanırken, maçta kemik sesleri duyuldu.

İLK YARI 40 İKİNCİ YARI 50 DAKİKA

İlk yarısı 40, ikinci yarısı da 50 dakika oynanan maçta Kırmızı takım 15’te öne geçti. Soldan ceza sahasına sokulan Feridun’un pasında kaleci Ercüment’in ayaklarına çarpan top ağlara gitti. (1-0) 38’de Burak Süleyman kazandığı penaltıyı yine kendisi sağ köşeden ağlara gönderdi. (1-1) 40’da Yakup sol çaprazdan topu ağlara gönderdi ilk yarının skorunu belirledi. (2-1)

GOLLER GENÇLERDEN

İkinci yarıya da hızlı başlayan Kırmızı takımda Gökdeniz şık bir vuruşla 45’te skoru 3-1’e getirdi. 5 dakika sonra genç forvet Mervan ceza sahası içinde çektiği şut sonrası ağları buldu. (3-2) Kalan süre içinde Beyaz takımda Mervan, Burak Süleyman ve Celil, Kırmızı takımda da Yakup tehlikeli pozisyonlar bulduysa da maçta başka gol olmadı ve Kırmızı takım çift kale maçı 3-2 kazandı.

BURUNGA’YA YERLEŞTİLER

Kıran kırana geçen karşılaşmayı Başkan Hüseyin Üzülmez, Futbol Şube sorumlularından Bekir Halefler, Alt Yapıdan Sorumlu yöneticilerden Zeynel Abidin Akyol, eski başkanlar Muammer Çelik ve İbrahim Saral, KASKF Başkanı Murat Aydın ile bir grup taraftar da izledi. Dün itibari ile Burunga Tesisleri’ne yerleşen Kocaelispor akşamüzeri Körfez ilçedeki ilk antrenmanını yapacaktı. Erdem ÖVÜÇ

KIRMIZI TAKIM: 3 BEYAZ TAKIM: 2

SAHA: Kartepe 4 No’lu Saha

BEYAZ TAKIM: Ercüment** (Doğukan**), Muhammet Yusuf**, Erdinç**, Batuhan**, Kerem***, Mesut***, Gökay**, Yıldıray** (Bedirhan**) Burak Süleyman***, Celil***, Rıza** (Mervan**)

KIRMIZI TAKIM: Can Emre** (Volkan**), Semih**, Berk**, Kemal**, Onur**, Feridun** (Melih**)Sefa**, Mert** (Doğan**) Talha***, Gökdeniz***,Yakup***

GOLLER: Dk. 15 Ercüment (KK), Dk. 40 Yakup, Dk. 45 Gökdeniz, (Kırmızı takım), Dk. 38 Burak Süleyman (P), Dk. 51 Mervan (Beyaz takım)