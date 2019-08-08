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Kocaelispor’un künefe keyfi

Kocaelispor’un eski başkanlarından Bahri Yavuz döneminin en aktif yöneticilerinden olan Mesut Volkan Sezgin,sahibi olduğu Jumbo Künefe Kartepe’nin resmi açılışını görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Mekanın en özel konuğu kuşkusuz Kocaelispor’du.
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Gündüz çok sayıda siyasinin akınına uğrayan Jumbo Künefe akşam saatlerinde ise Kocaelispor’u ağırlamanın haklı gururunu yaşadı. Önceki akşam yorucu bir çift kale maçı yapan Yeşil Siyahlılar akşam yemeğinin ardından Kartepe ilçe merkezine indi ve Sezgin’in yeni mekanına katılım sağladı.

SINIRSIZ İKRAM

Teknik Direktör Engin Korukır, yardımcı teknik adamlar, futbolcular ve personeli kapıda karşılayan Mesut Volkan Sezgin, takıma bir birinden leziz künefeleri, katmerleri ve kadayıfları ikram etti.Tüm takımla yakından ilgilenen Sezgin, Teknik Direktör Engin Korukır ile de bol bol sohbet ederken takım hakkında bilgi aldı. “Kocaelispor’u ağırlamanın haklı gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullanan genç iş insanı Kocaelispor’a şampiyonluk yolunda başarı diledi. Erdem ÖVÜÇ

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