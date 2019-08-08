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Deprem profesöründen rahatlatan açıklama

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, İzmir'de meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, "Bu depremden korkarak vatandaşlarımızın tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye ederim. Muhtemelen bundan daha küçük 1 ay sonra veya 1, 5 ay sonra artçı depremler olacak ve bunlar için de endişe etmemek gerekir" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Bu depremin ardından ‘Daha büyük bir deprem olur mu?’ sorusunun akıllara geldiğini söyleyen Prof. Dr. Barış, "İzmir Türkiye'nin tehlikeli deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer alıyor. Ege bölgesi açılma rejimi dediğimiz teknik bir rejim var. Sık sık depremler üretiyor. Batıda 5,1- 4,8 yani orta büyüklüğündeki depremlerin normalde hasar yapmaması lazım. Bu depremin de binalarda hasar yapacağını zannetmiyorum. Batı ekonomik olarak, eğitim seviyesi olarak bu depremlere alışık ve depreme dayanıklı bina ve bilinç anlamında daha üst düzeyde. Ben binalarda çok fazla hasar beklemiyorum. Köy evlerinde hiçbir mühendislik görmemiş yapılarda muhtemelen küçük ve orta hasarlı olabilir diye düşünüyorum. Bunun da can kaybına yol açmaması gerekir bu büyüklükteki bir depremin orta büyüklükteki bir deprem insanın aklına bunun öncü bir deprem mi olduğunu getiriyor ?' Bu depremden sonra daha büyük bir deprem aynı bölgede olabilir mi?' sorusu akıllara geliyor. Ege’de daha önce olmuş büyük depremlere baktığımızda öncüsü yok. Orta büyüklükte deprem olduktan sonra daha büyük bir deprem olmuyor" dedi.

'TATİLLERİNİ YARIDA KESMESİNLER'

Depremden korkan vatandaşlara tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye eden Prof. Dr. Barış, şöyle konuştu:

"Buna bakarak ve binalardaki hasar durumuna bakarak eğer binada hasar yapısal problem yoksa ben şahsen orada olsaydım dönmezdim. Bu depremde Türkiye'nin bir deprem gerçeğinin göstergesi. Buna bakarak bu depremden korkarak tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye ederim. Ama Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu için konuştuğumuz konu yine depremler. Oradaki vatandaşların nereye giderlerse gitsinler yaz tatili veya aile ziyaretine deprem sırasında doğru davranış şekillerini öğrenmeleri lazım. Depremden önce almaları gereken ve deprem sırasında almaları gereken önlemleri öğrenmeleri lazım. O zaman depremden korkmaya gerek yok. Çünkü yapı stoku o bölgeler için o kadar kötü değil. Deprem olduğunda başımızı koruyacak vücudumuzu koruyacak çök-kapan-tutun hareketiyle vücut küçültüp, savrulacak düşecek eşyalardan korunmamız lazım. Mobilyaların sabitlenmiş olması lazım. Binalardan hızlıca kaçmamamız lazım. Asansöre binmemek, balkonlardan atlamamak, merdivenlere gitmemek lazım. Bunun gibi basit davranışlarını yaparlarsa yaşamlarını normal şekilde sürdürürler. Bu depremin arkasından muhtemelen bundan daha küçük 1 ay,1,5 ay artçı depremler olacak bunlar için de endişe etmemek gerekir."

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