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Kayıtsız Suriyelileri Kocaeli’ye gönderiyorlar

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçelerindeki kayıtsız Suriyelilerin Gebze’ye gönderildiğini söyledi.
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gazetecilere Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı. Bozkurt, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan veriye göre ilçede toplam 120 bin Suriyelinin yaşamakta olduğuna işaret ederek, "Bu sayının 60 bini Esenyurt’a kayıtlı, diğer yarısı ise Türkiye’nin başka bölgelerinde yaşaması gereken ancak izinsiz şekilde buraya gelmiş Suriyelilerden oluşuyor. Bugün yolcu edilenler, Suriye vatandaşı olup Esenyurt’ta yaşama hakkı olan vatandaşlar. Kendi istekleriyle memleketlerine, ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Kayıtsız olanlar tespit edildikçe, zannediyorum, Gebze’ye gönderiliyor. Diğer yabancı uyruklular için de çalışmalar sürüyor" dedi.

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