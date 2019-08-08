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Bugün 14:24 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:25 TSİ

Sabancı Holding’in satışları yüzde 24 arttı

Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artarak 30 Milyar 372 Milyon TL oldu.
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Sabancı Holding 2019 yılının ilk altı ayındaki finansal sonuçlarını açıkladı. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sabancı Topluluğu olarak, 2019 yılını ilk yarısını paydaşlarımıza ve ülkemize değer yaratma önceliğimizle tamamladık. Risk yönetimine verdiğimiz önem ve nakit odaklı yaklaşımımızla özkaynaklarımızı daha da güçlü hale getirdik.

YÜZDE 25 BÜYÜDÜ

Enerji iş kolumuzda satışlarımızı 2019'un ilk yarısında %25 büyüttük. Dengeli enerji portföyümüzün ve Türkiye'nin enerji güvenliği odaklı hizmetlerimizin avantajını bu dönemde de yaşadık. Enerjisa Üretim, ağırlıklı hidroelektrik üretiminden kaynaklı olmak üzere, geçen yıla kıyasla operasyonel performansında kaydettiği yüksek ivme ve güçlü finansal pozisyonunun da olumlu etkisiyle net karında önemli artış elde etti.Ayrıca ikincisi yapılan Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde Enerjisa Üretim'in Aydın ve Çanakkale Bölgeleri’nde kazandığı 500 MW’lık kapasite ile de toplam kapasitemizin 4.107 MW’a ulaşma potansiyelini yakaladık. Bu başarılı sonucun da olumlu yansımalarını önümüzdeki dönemde göreceğimize inanıyoruz.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Sanayi tarafında ise, Axiom Materials'ı bünyemize katarak, Kordsa'yı seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna taşıdık. Kordsa kompozit alanındaki satınalmalarıyla, global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşürken; Türkiye'deki yatırımlarımıza da devam ediyoruz.Yakın zamanda 100 milyon TL yatırım ile İzmit fabrikamızdaki ek polyester iplik hattımızı devreye aldık.

YURT DIŞI PAZARI

Çimento iş kolumuzda, Bunol satınalması ile yurtdışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken; ihracata yönelik faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz. Sigorta sektöründe de, etkin fon yönetimi bizi başarılı sonuçlara taşıdı. SabancıDx liderliğinde, şirketlerimiz dijital dönüşüm yol haritamıza uygun olarak çalışmalarını sürdürdü.

YENİ NESİL SABANCI

Önümüzdeki dönemde de, Yeni Neslin Sabancı'sı vizyonumuzun gerektirdiği şekilde, dinamik portföy yönetimi ve teknoloji odağımız doğrultusunda, stratejik hedeflerimizden sapmadan paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Bugün 14:24 TSİ - Ekonomi

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