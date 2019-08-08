Tüpraş, çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Tüpraş, operasyonlarını etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançosunun devamlılığıyla destekleyerek, Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu 2019’un ilk yarısında da başarıyla gerçekleştirdi.

TAM KAPASİTE

26 Şubat 2019 tarihinde Tüpraş İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisinde başlatılan planlı bakım ve iyileştirme amaçlı duruş, planlanan bitiş süresinden 14 gün önce, 13 Mayıs 2019 tarihinde tamamlandı. Üniteler emniyetli bir şekilde tam kapasiteyle üretime başladı. Bu dönemdeki kapsamlı ve uzun süreli bakım çalışmalarına rağmen 2019 yılının ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı ve 6,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

YÜZDE 6 BÜYÜME

2019 yılının ikinci çeyreğinde, operasyonel gücüyle Türkiye’nin talebini özveriyle karşılamaya devam eden Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 5,5 milyon ton olurken, toplam satış miktarı 7,1 milyon tona ulaştı. Altı aylık dönemde toplam satış miktarı ise 14,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Nisan ayına 69,2 $/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, Nisan ve Mayıs aylarında yukarı yönlü bir trend izlese de küresel ekonomideki yavaşlama endişesi ile ikinci çeyrekte % 4,4 düşüş kaydederek, yılın ilk yarısını 66,2 $/varil seviyesinde tamamladı.