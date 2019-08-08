Karamürsel’de 4 arkadaş çay ocağı açtı

Karamürsel Gazanfer Bilge Caddesi üzeri Çarşı Camii karşısında hizmete giren '10 Numara Çay Ocağı' adı altında açılan çay ocağı Karamürsellilerin uğrak yeri oldu. Bir zamanlar amatör kümde birçok takımlarda kaptanlık yapmış 10 numara formayı giymiş ve şu sıralar futboldan kopan Turgay Akgün, berber Suat Fitoz, MHP Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Selman Açık ve Tamer Eryürek birlikte açtıkları ’10 Numara Çay Evi’ açıldığı, ilk günden itibaren dolup taşıyor.