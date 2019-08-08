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KOTO ve Fibabanka kredi işbirliği yapıyor

Kocaeli Ticaret Odası ve Fibabanka İzmit Şubesi arasında imzalanan protokolle, Oda üyeleri bankanın İzmit şubesinden % 1,58’den başlayan faiz oranlı ile 24 ay vadeli kredi kullanabilecek.
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Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ile Fibabanka arasında, Oda üyelerinin yararlanabileceği kredi protokolü imzalandı. Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen protokolde, KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Fibabanka İzmit Şube Müdürü Güvenç Kocabaş yer aldı.

KREDİ FIRSATLARI

KOTO ve Fibabanka arasında imzalanan protokole göre; Oda üyesi firmaların yüzde 1,58’den başlayan faiz oranları ile 24 ay vadeli, 130 bin TL’ye kadar kredi çekme imkanı bulunuyor. Kredi başvuru koşulları arasında ise; “2 yıl faaliyet süresini tamamlamış olmak, son yılsonu cirosunun 3 milyon TL’nin altında ve işletmede çalışan sayısının 9 kişinin altında olması” yer alıyor. Ayrıca krediyi kullanan üyelerden 6 ay boyunca hesap işletim, EFT ve havale ücreti alınmayacak.

Bugün 14:26 TSİ - Ekonomi

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