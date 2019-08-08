Pirelli’den ipuçları

İtalyan lastik devi Pirelli, yaklaşan bayram tatili öncesi sürücülere güvenlik ve yakıt tasarrufu sağlayan hatırlatmalarda bulunuyor. Özellikle lastiklerdeki yanlış hava basıncı, azalan diş derinliği, lastiklerin çok eskimiş ve sertleşmiş olmasına bağlı olarak taban blok aralarında oluşan çatlaklar, lastiğin çukura düşmesinden veya kaldırıma çıkmasından kaynaklanan (halk arasında balon ya da fındık olarak adlandırılan) tel kırıklarının olması sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaz mevsimine uygun yapıya sahip olmayan kış lastiklerinin +7 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda kullanımı ise yakıt sarfiyatını ciddi oranda yükseltiyor.