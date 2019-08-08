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Sağlık hizmetleri Gölcük’te S.O.S. veriyor

Gölcük’te Askeri Hastane’nin ardından, Gölcük merkezdeki semt polikliniği de kapatılınca, tek adres Gölcük Devlet Hastanesi kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluktan isyan eden vatandaşlar, Gölcük merkezde alternatif sağlık kurumu kalmamasına isyan ediyor.
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Değirmendere Yüzbaşılar mevkii eski Migros bölgesinde yeni devlet hastanesi inşaatının yapımı sürerken, kapatılan sağlık merkezleri ve poliklinikler nedeniyle Gölcüklüler sağlık hizmetlerinde büyük sıkıntı çekiyor. Geçtiğimiz yıl kapatılan 200 yataklı Askeri Hastane’nin ardından, 20 gün önce Gölcük Merkez Semt Polikliniği’nin de kapatılmasıyla, Gölcük merkezdeki sağlık hizmetleri yükü tamamen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin üzerine kaldı. Hastanedeki doktorların da yoğunluktan mutsuz olduğunu söyleyen Gölcüklüler, sağlık hizmetlerindeki plansızlıktan şikayetçi.

MERKEZDE ALTERNATİF KALMADI

Gazetemize ulaşan vatandaşlar, plansızlık nedeniyle mevcut Gölcük Devlet Hastanesi’nin de talebi karşılayabilmek için bodrum katlarda poliklinik hizmeti vermeye başladığını, hastaların uygunsuz koşullarda tedavi olmak zorunda kaldığını söylüyor. Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, yoğunluk nedeniyle artan şikayetlerin ardından, otopark bölgesinde prefabrikten ek poliklinik binası yapılacağını açıklamıştı. Gölcüklüler ise, Necati Çelik Devlet Hastanesi dışında ilçe merkezinde hizmet alabilecekleri sağlık kurumunun kalmadığını belirterek, kapanan Merkez Semt Polikliniği’nin başka bir binada da olsa yeniden açılmasını istiyor.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi

20 BİN KİŞİLİK YÜK BİNDİ

Ayda yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verdiği söylenen ve yıkılarak, yeniden yapılması için ihaleye çıkan Merkez Semt Polikliniği’nin yeniden hizmete açılmasının bir buçuk yılı bulacağı tahmin ediliyor. Gölcük merkezde aile sağlığı merkezleri bulunmasına rağmen, buralarda uzman doktor sıkıntısı yaşandığını, sağlık raporu da alınamadığını belirten vatandaşlar, Gölcük Devlet Hastanesi’nden başka imkanlarının kalmadığından şikayet ediyor.

Donanma Mahallesi’nde hizmet veren Ailetıp Merkezi’nin de kapanabileceği konuşuluyor.

“SEMT POLİKLİNİĞİ TAŞINSIN”

Sağlıktaki plansızlığa isyan eden vatandaşlar, kapanan semt polikliniğinin yeni bina inşaatı tamamlanıncaya kadar, kurumun Gölcük merkezde başka bir binada geçici de olsa hizmet vermesini istiyor. Donanma bölgesinde hizmet veren Gölcük Aile Tıp Merkezi’nin de kapatılacağı söylentilerinin olduğunu belirten vatandaşlar, “Orası kapanırsa en azından Merkez Semt Polikliniği o binaya taşınsın. Poliklinik binası tamamlanıncaya kadar orada ya da başka uygun bir binada hizmet versin” ifadelerini kullandılar.

Donanma Caddesi’ndeki Merkez Semt Polikliniği’nde yıkım işlemlerine başlandı.

PREFABRİK POLİKLİNİK NE OLACAK?

Mevcut hastanenin otoparkına yapılacağı söylenen prefabrik yapının da gerekli sağlık koşullarını sağlamayacağını ve yeni hastane inşaatı bitince atıl kalacağını söyleyen Gölcüklüler, “Yeni hastane açılınca ne olacak? Oradaki yapı çöp olacak. Bunun yerine Merkez Semt Polikliniği bir an önce kiralanarak farklı bir binada faaliyete geçirilmeli” diyorlar. Yeni hastane tamamlanmadan, diğerlerinin kapatılmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, sağlıktaki bu plansızlığın kendilerini zora soktuğunu söylüyor.

DİŞ POLİKLİNİĞİ DE TAŞINMIŞTI

Gölcük Merkez Semt Polikliniği’nde hizmet verirken, yaklaşık iki yıl önce ayrılarak belediye binasının karşısında ayrı bir binaya taşınan diş polikliniğini örnek gösteren Gölcüklüler, aynı uygulamanın Gölcük Merkez Semt Polikliniği için de yapılmasını istiyor. Donanma Mahallesi Donanma Caddesi üzerinde Verem Savaş Dispanseri ile birlikte hizmet veren Merkez Semt Polikliniği yıkımı ve yeniden inşası için geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkmıştı. Yıkımın bu ay içinde tamamlanması ve ekim ayı başı gibi de sağlık kompleksinin inşaatına başlanması bekleniyor.

2 YIL GECİKMELİ BAŞLAMIŞTI

Gölcük Yüzbaşılar eski Migros mevkiinde yapımı devam eden Gölcük Devlet Hastanesi inşaatı, Migros’un 2016 yılında bölgeyi boşaltmasına rağmen yaklaşık iki yıl boyunca başlayamamıştı. Yapımı 750 iş günü olarak planlanan hastanenin, 270 yataklı olması planlanıyor. İki yıl daha süreceği tahmin edilen hastanenin faaliyete geçmeden, 200 yataklı Asker Hastanesi’nin kapatılması da, bölge halkının sağlık hizmeti konusunda tepki göstermesin neden oluyor. Mevcut Gölcük Devlet Hastanesi ise 200 yatakla hizmet veriyor.

Yapımı geciken yeni devlet hastanesinin inşaatı henüz temel aşamasında görünüyor.

Bugün 17:15 TSİ - Sağlık

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