Cumhuriyet TIR’ı İzmit’te

ADD’nin 30’uncu yılı ve Milli Mücadelenin 100’üncü yılı anısına hazırlanan Cumhuriyet içerikli tırın açılışı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla Yahya Kaptan’da gerçekleştirildi. Programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, ADD Yahya Kaptan Dernek Başkanı Bahattin Öztürk, Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in programa ilgisinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Dernek yetkilileri kendisine çiçek takdim ettiler. Açılışta tırın önemine vurgu yapan Başkan Hürriyet, “Bu devrimlerin, Atatürk kazanımlarının, Atatürk ilke ve inkılaplarının yaşatılmasına başta Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Derneğimiz bu kazanımları korumak adına ciddi bir çaba harcıyor” dedi.

CUMHURİYET RUHUNU YAŞATACAK

Hürriyet, “Cumhuriyet bir aydınlanma devrimidir. Hürriyettir, eşitliktir, bağımsızlıktır. Özgürlüğümüzün tarihteki imzasıdır. Farklılıklara rağmen bir arada yaşamaktır. Ulusuna inanan, güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hediyesidir. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün anlattıkları, yaşattıkları her zaman rehberimiz olacaktır. Bu tır, şehrimizdeki insanlarımıza, çocuklarımıza Cumhuriyet ruhunu, bu mücadeleyi ve bu zaferi yeniden yaşatacak” dedi.