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Denizci: Ne zaman derseniz yanınızdayız

İKM’yi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, “Polis vatandaşın hizmetinde. Esnafımız polisle beraber karşılıklı sevgi saygı içerisinde olduğu müddetçe biz yanınızdayız” dedi.
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İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İKM’yi ziyaret etti. Denizci’yi İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi karşıladı.3 yıldır ilimizde görev yapan İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, ilk kez bir STK’yı ziyaret etti. İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Denizci’ye İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş ve Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal da eşlik etti.

ALO DEĞİMİZ ANDA MÜDÜRLER YANIMIZDA

Ziyarette söz alan İKM Başkanı Murat Öztürk, “Bizi onurlandırdınız çok teşekkür ederiz. Bu zamana kadar bir ziyaret olmadıMüdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımızla beraber uzun yıllardır İzmit’teyiz. STK’mız da derneğimiz de başkanlık yapan arkadaşlar hep destek oldu. O süre içerisinde emniyetimiz her zaman yanımızda oldu. İzmit’te alo değdiğimiz anda müdürlerimiz burada oldu. O yüzden size çok teşekkür ediyorum” dedi.

NE ZAMAN DERSENİZ YANINIZDAYIZ

İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ise “Esnafımız mutluysa, umutluysa sıkıntı yok demektir. Bayramı da çok güzel bir şekilde hep beraber geçireceğiz. Bizler her zaman halkın vvatandaşın içindeyiz. Polis vatandaşın hizmetinde. Ne zaman derseniz yanınızdayız. Esnafımız polisle beraber karşılıklı sevgi saygı içerisinde olduğu müddetçe biz yanınızdayız. İnşallah siz de emeğinizin karşılığını alırsınız” diye konuştu.

BAYRAM BOYUNCA DEVRİYE EKİPLER GEZECEK

Ziyarete katılan esnaflar, trafiği daha önce çift yönde akan Alemdar Caddesi’nin trafik sıkıntısını aktararak trafiğin tekrar geriye dönmesini istediklerini belirtti. Denizci ise bayramdan sonra bu konuyu görüşeceklerini belirtti. Öte yandan ziyarette Fevziye ve Yeni Cuma Cami arasındaki bölgede bayram boyunca devriye ve çevik kuvvet görev yapacağı aktarıldıGörev yapan ekipler seyyar satıcılara göz açtırılmayacak. Selin BECER

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