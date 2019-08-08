Daha önce Sakarya’da oynanacağı açıklanan Türkiye-İngiltere U21 Avrupa Şampiyonası milli futbol maçı Kocaeli Stadyumu’na alındı. Açıklamaya göre Sakarya’daki stadın zemini, bu maç için uygun bulunmadı. TFF heyeti, maçtan önce Kocaeli’ne gelip, statta incelemelerde bulunacak.
Bugün 14:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:42 TSİ
Kocaeli Stadyumu’nda 6 Eylül’de milli maç var
Daha önce Sakarya’da oynanacağı açıklanan Türkiye-İngiltere U21 Avrupa Şampiyonası milli futbol maçı Kocaeli Stadyumu’na alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz