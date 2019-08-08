Daha önce Sakarya’da oynanacağı açıklanan Türkiye-İngiltere U21 Avrupa Şampiyonası milli futbol maçı Kocaeli Stadyumu’na alındı. Açıklamaya göre Sakarya’daki stadın zemini, bu maç için uygun bulunmadı. TFF heyeti, maçtan önce Kocaeli’ne gelip, statta incelemelerde bulunacak.