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Seyir halindeki otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı

Gebze'de seyir halinde motor kısmı tutuşan otomobili küle dönmekten itfaiye ekipleri kurtardı.
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Yangın öğlen saatlerinde Gebze Beylikbağı Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin İ. idaresindeki 41 D 5006 otomobil, seyir halinde trafik ışıklarında durduğu sırada motor kısmından yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan dumanaları gören sürücü aracından inerek vatandaşların da yardımıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ise otomobildeki yangın söndürüldü. Yangında otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

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