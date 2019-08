Gönüllü Kültür Teşekkürleri’nden TÜPRAŞ tepkisi

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri tarafından Eğitim Bir-Sen hizmet binasında düzenlenen basın açıklaması ile TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünün İstanbul’a taşınma kararının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, “Olumlu bir gelişme olmazsa emekten ve sivil toplumdan aldığımız güçle, kitlesel eylemler düzenleyerek, hakkımız olan kaynağın ilimizde kalması için sokakları ve TÜPRAŞ başta olmak üzere şirketlerin ve fabrika önlerini kendimize mesken kılacağız” dedi.

GARİP BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık “Kocaelili hemşerilerimizin yararına olan her konuda halkımızın yanında olduğumuzun ve yine zararına olan her konuyu da bertaraf etmenin peşinde olunduğumuzun bilinmesini isteriz.Bu itibarla son günlerde tartışılan ama aslında öteden beri süregelen bir uygulama var. Ham Petrol başta olmak üzere her türlü Petrokimya ve petrokimyasal yan ürünlerin üretiminin ve bu üretimin her sürecinin Kocaeli’mizde yapılıp vergisinin başta İstanbul olmak üzere başka illere ödenmesi gibi garip bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

KARŞI OLDUĞUMUZU HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ

Yaşlık “Kocaeli halkına hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin düşmesine sebep olacak, söz konusu üretiminin neticesi olarak maruz kaldığımız çevre kirliliğinin telafi sürecinin ve bu kirliliğin sebep olduğu sağlık sorunlarının giderilmesi konusunda hak ettiği hizmeti almasına engel olacak bu garip uygulamaya karşı sivil toplum olarak karşı olduğumuzu haykırmak için buradayız. Ülkemizin ve ilimizin en büyük sanayi gruplarından biri olan Koç grubuna bağlı TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünün de böyle bir uygulamaya gideceği gündemdedir” dedi.

HER ZAHMETE BİZ KATLANIYORUZ

Yaşlık “İlimizde bulunun başta TÜPRAŞ olmak üzere tüm sanayi kuruluşlarının su kirliliği, liman trafiği, deniz ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlar ile deprem dönemi ve diğer olağanüstü hallerde patlama tehlikesi ve ulaşım başta olmak üzere kentsel, çevresel ve yaşamsal boyutta her zahmetine biz Kocaelililer olarak katlanmaktayız. Ayrıca Şirketin genel merkezinin İstanbul’a taşınması uzun süreç içinde Kocaelilerin istihdamına da olumsuz etkileri olacaktır. Bu gereksiz gerilim; bizlerin tüketimden gelen gücümüzün tetiklenmesine vesile olması, kazan kazan ilkesi yerine kimsenin istemediği kaybet kaybet durumuna dönüşmesi kaçınılmaz bir durumdur” dedi.

EN HAKKANİYETLİ DAVRANIŞ

Yaşlık, “Bu taşıma operasyonu ile devletin yereldeki en önemli hizmet birimi olan belediyelerimizin gelirlerinin azalması bizlerin aldığı hizmetlerde kısıtlamalar getirecek olması, yükselen refah payından ve hayat standardından mahrumiyetimizi ortaya çıkaracaktır. Hükümetimizin ve Meclisimizin, toplanan KDV’nin illere ödenen % 6’lık vergi diliminin, şirket genel merkezlerinin bulunduğu iller yerine bizzat üretim yaptıkları illere aktarılması en hakkaniyetli davranış olacaktır. Bu şekilde yapılacak bir düzenleme sadece Kocaeli’mize değil Anadolu’daki birçok ilimize de kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

ÜÇ MAYMUN OYNANIYOR

Buradan TÜPRAŞ yönetimine ve Koç Holding yöneticilerine sesleniyoruz diyen Yaşlık, “İlimizin hakkını başka ile taşımak neyin neticesidir. Aniden alınan bu karara ne sebep olmuştur. İlimizin gündemini meşgul eden taşınma operasyonu ili ilgili olarak neden üç maymunu oynamaktadırlar. Bir an önce kendilerinden bu karadan vazgeçildiğini duymak istiyoruz. Bu amaç için ilk adım olarak basın açıklamamızı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu anlamda olumlu bir gelişme olmaz ise emekten ve sivil toplumdan aldığımız güçle, konuyu ülke gündemine taşıyacağız” diye konuştu.

HAKKIMIZ İN EYLEM DÜZENLERİZ

Yaşlık, “Kitlesel eylemler düzenleyerek, hakkımız olan kaynağın ilimizde kalması için sokakları ve TÜPRAŞ başta olmak üzere şirketlerin ve fabrika önlerini kendimize mesken kılacağız.Emek hakkı olana verilmelidir. TÜPRAŞ yönetimi yanlıştan dönmeli, siyasi iktidar ise gerekli yasal düzenlemeleri bir an önce yaparak, bu tür operasyon ve oyunlara müsaade etmemelidir. Beklentimizin karşılanması için en kısa zamanda gerekli açıklamayı beklediğimizi kamuoyuna ilan ediyor, ilimizdeki tüm STK’ları, meslek örgütlerini ve siyasi partileri hakkımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi. Selin BECER