İzmit'te maaşlar erken yattı

Normalde ayın 15’inde ödenmesi gereken maaşlar, devlet ikramiyesi ve Kurban Bayramı harçlığı çalışanların banka hesaplarına yatırıldı. Personeline toplamda 6 milyon 250 bin TL’lik ödeme yapan İzmit Belediyesi, herkese bayram sevincini erken yaşattı.
ZAMLI MAAŞ
Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; belediyenin BEKAŞ şirketi çalışanı olan 1013 personelinin toplamda 2 milyon 800.bin TL olan temmuz ayı zamlı yeni maaşları ve bayram harçlıklarının hesaplarına yatırıldığı belirtildi. Yine 414 çalışan personelin 13 günlük devlet ikramiyesi, sözleşmeden doğan bayram ikramiyeleri, Ağustos ayı maaşları, ayrıca kendi isteği ile emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatları olmak üzere toplam 3 milyon.450 bin TL de kişilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz