Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:31 TSİ- Gündem G: Bugün 15:34 TSİ

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Denizli'nin yanı sıra bölge illlerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup, olmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 14.25'te meydana geldi. Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra, Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, vatandaşlar ponik içerisinde dışarı çıktı. Yetkililer, depremin yıkım ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. 

AFYONKARAHİSAR'DA BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTU

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Afyonkarahisar başta olmak üzere çevredeki Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de hissedildi. Depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, "Kızılören köyünde depremden kaynaklı ufak çaplı bir hasar meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Şu ana kadar yapılan tespitlerde yaralı veya can kaybı yok. Birkaç evde küçük çaplı hasar var. Kesin hasar bilgisi hakkında ekiplerimiz çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi vereceğiz. Ancak kesin olan yaralı ve can kaybı yok" dedi.  

'BAZI YERLERDE ÇATLAKLAR VAR'

Depremin ardından Bozkurt ilçesine hareket eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Şimdi Baklan'a hareket ediyorum. Kent merkezinde deprem hissedildi. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Herhangi bir can kaybı yok. Bazı çatlaklar var. Vatandaşlar da panik var. Ekiplerimiz sahada. Olumsuz haber yok, can kaybı yok" dedi.

Bugün 15:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Körfez'de aciliyet gerektiren üst geçit için ilk kazma vuruldu mask
Körfez'de aciliyet gerektiren üst geçit için ilk kazma vuruldu
Büyükakın, halk ekmek konusunda net konuştu mask
Büyükakın, halk ekmek konusunda net konuştu
Mustafa Irmak, Ankara'ya atandı mask
Mustafa Irmak, Ankara'ya atandı
Kazada yaralanmıştı, hayatını kaybetti mask
Kazada yaralanmıştı, hayatını kaybetti
Kocaeli'de 2 vali yardımcısı değişti mask
Kocaeli'de 2 vali yardımcısı değişti
1 liranın üstü belediyeden mask
1 liranın üstü belediyeden
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı mask
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi mask
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz mask
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz

GALERİ

İzmit sokaklarında 50’ler esintisi mask
İzmit sokaklarında 50’ler esintisi
Tatil yolunda CAN PAZARI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI mask
Tatil yolunda CAN PAZARI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
Koray Aydın Parkında büyük yangın! mask
Koray Aydın Parkında büyük yangın!
30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi mask
30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti mask
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı mask
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL