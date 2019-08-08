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Müşteriye sataşan pazarcıya 95 TL ceza

İzmit Belediye Encümeni’nde alınan kararla, Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde Pazarcı esnafı Şerif Yaşar’ın, Cumartesi Pazarında tüketiciye sözlü ve filli muamele uygulamasına 95 TL para cezası verildi.
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İzmit Belediye Encümeni’nde alınan kararla, Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde Pazarcı esnafı Şerif Yaşar’ın, Cumartesi Pazarında tüketiciye sözlü ve filli muamele uygulamasına 95 TL para cezası verildi. Ayrıca, Yenişehir Mahallesi’nde ve Turgut Mahallesi’ndeki iki yapının proje dışı imalattan dolayı yapının ruhsata uygun hale getirilmesine karar verilirken, Yeşilova Mahallesi’ndeki 54 metrekarelik kaçak inşaata yıkım kararı verildi. Gültepe, Yahya Kaptan ve Fatih Mahallesi’ndeki üç yapıya ise, çeşitli sebeplerden toplam 28 bin 401 TL para cezası verildi. Selin BECER

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