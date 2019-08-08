İzmit Belediye Encümeni’nde alınan kararla, Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde Pazarcı esnafı Şerif Yaşar’ın, Cumartesi Pazarında tüketiciye sözlü ve filli muamele uygulamasına 95 TL para cezası verildi. Ayrıca, Yenişehir Mahallesi’nde ve Turgut Mahallesi’ndeki iki yapının proje dışı imalattan dolayı yapının ruhsata uygun hale getirilmesine karar verilirken, Yeşilova Mahallesi’ndeki 54 metrekarelik kaçak inşaata yıkım kararı verildi. Gültepe, Yahya Kaptan ve Fatih Mahallesi’ndeki üç yapıya ise, çeşitli sebeplerden toplam 28 bin 401 TL para cezası verildi. Selin BECER
Bugün 15:39 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:42 TSİ
Müşteriye sataşan pazarcıya 95 TL ceza
İzmit Belediye Encümeni’nde alınan kararla, Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde Pazarcı esnafı Şerif Yaşar’ın, Cumartesi Pazarında tüketiciye sözlü ve filli muamele uygulamasına 95 TL para cezası verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz