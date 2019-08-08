3 belediye evrakta sahtecilik yaptı

TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Füsun Deniz Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Dülger ve Gökhan Keskin ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 buçuk yıldır başkanlık yapan Yılmaz, 3 ilçe belediyesinin mimar üzerinden yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Belediyelerin mimarın bilgisi dışında ruhsat düzenlediğini ve imzasının taklit edildiğini belirten Yılmaz, “Bu resmi evrakta sahteciliktir. Bu şimdilik sadece sahte imza olayı, neyse ki can kaybı yaşandıktan sonra fark edilen bir şey değil. Yaşanması olası deprem sonrasında ortaya çıksa daha büyük sorunlara neden olabilirdi. Bu konuyla ilgili hukuki süreçleri başlatıyoruz” dedi.

1 buçuk yıldır görevdesiniz, bu süre zarfında yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz?

2018’in Şubat ayında göreve geldik, belediyeler ve yerel yönetimlerle, bir yandan da üyeler ve üyelerin haklarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Yerel yönetimlerin değişmesiyle birlikte onları ziyaret ederek ortak çalışmalar yapıyoruz. TMMOB Bileşenleri olarak Büyükşehir Belediyesi ile çalışma başlattık. Her ay toplantı gerçekleştireceğiz, gündeme ait sorunları masaya yatıracağız. Ortak akılla çözüm arayacağız, bu bizim için çok önemli çünkü bu zamana kadar belediyelerle ilgili sıkıntılar yaşandı. Bu toplantılarla sorunları aşmayı umuyoruz. Umarım devamlılığı sağlanır.

“YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK TESPİT ETTİK”

Oda olarak yaşadığınız sorunlar nelerdir?

Kurum olarak ciddi yolsuzluklar ve usulsüzlükler tespit ettik. Kocaeli’de 2019 yılı içerisinde alınan yapı ruhsatlarının taramalarını yapıyoruz. Belediyelerden ruhsat dökümlerini aldık, hangi ilçe belediyesinde, hangi parselde, kaç metrekare yapı, hangi mimar tarafından projelendirilmiş, hangi müteahhit yapımını üstlenmiş, hangi yapı denetim denetlemiş? Bu taramaları yapıyoruz ve daha sonra kendi üyelerimize durumla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde tespit ettiğimiz birkaç husus var.

“3 BELEDİYE MİMARIN HABERİ OLMADAN RUHSAT DÜZENLEDİ”

Geçen yıl haziran ayından itibaren yapı ruhsatlarından imzalar kaldırıldı yani ıslak imzalar olmadan sadece projelerin yapı denetimi tarafından belediyelere teslim edilmesiyle yapı ruhsatı düzenlemesi ile evrak oluşturuluyor. İmzaların kaldırılmasıyla düzenlenen yapı ruhsatlarında şunu tespit ettik. 3 ayrı belediyede mimarın bilgisi dışında ruhsat düzenlenmiş. Bu 3 belediye de aynı mimar üzerinden benzer işlemi yapmış. Bir belediye durumun ortaya çıkmasından sonra mimarın talebi üzerine yapı ruhsatlarını iptal etti. Mimara oda olarak bilgilendirme yapmamış olsak, onun adına tüm işlemler yapılarak bina tamamlanmış ve iskan edilmiş olabilirdi. Bu durumun önüne geçmek için belediyelerle hali hazırda çalışan bir denetim mekanizması görünmüyor.

“SAHTE İMZA SÖZ KONUSU”

Proje müellifi ile görüştüğümüzde düzenlenen evrakın bilgisi dışında olduğunu söyledi. Normal şartlar altında belediyeye teslim edilen projelere ve proje eki olarak verilen taahhütnameye mimarın imza atması gerekiyor. Ancak oradaki imzalar da mimara ait değil. Ciddi bir usulsüzlük ve sahte imza ile işlem durumu söz konusu. Meslektaşımız belediyeye dilekçe yazarak yapı ruhsatının iptal edilmesini istedi ve ruhsatlar iptal edildi.

Diğer 2 belediye neden iptal etmedi?

Şu anda o süreci takip ediyoruz. Tabi belediyenin de kararlılığı ve sağduyulu olması çok önemli. Bazen ne yazık ki siyasi nedenlerden dolayı olay örtbas ediliyor.

“BU RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİKTİR”

Bürosunu kapatmış olan, başka yerlerde ücretli çalışan, sigortası ödenen mimarların da büro tescil belgesi olmadan gidip yapı ruhsatı düzenlediğini tespit ettik. Bunlarla ilgili hukuki süreçleri başlatıyoruz. Gerekli kurum ve belediyelerle görüşmeleri yapıyoruz. Bu attığımız önemli adımlardan bir tanesi. Bir yandan mimarın bilgisi dışında olan, onun imzasını taklit ederek yapı ruhsatının çıkartılması ciddi bir suç. Bu resmi evrakta sahteciliktir. Bu şimdilik sadece sahte imza olayı, neyse ki can kaybı yaşandıktan sonra fark edilen bir şey değil. Yaşanması olası deprem sonrasında ortaya çıksa daha büyük sorunlara neden olabilirdi. Herhangi bir iş kazası meydana gelse yine imza atmadığı halde adına ruhsat düzenlendiği için mimar suçlu olabilirdi. Bu konuyla ilgili hukuki süreçleri başlatıyoruz.

DÜLGER: HABERSİZ ÜYELER OLABİLİR

Alper Dülger: Üyemizin de bu imzalar bana ait değil demesi, olayın ortaya çıkmasının en önemli sebebi. Adına kesilmiş ruhsatlardan henüz haberi olmayan üyelerimiz de olabilir. Yapı denetime tabi olan inşaatlarda mimar sistem üzerinden kontrolü sağlıyor. Ancak 200 metrekarenin altındaki yapılarda yapı denetimi yok. Yapı denetimi olmayan yapılar için bir kontrol platformu yok şu anda. Bu konuda büyük eksiklik var. Dolayısıyla bir sorun olduktan sonra ancak haberimiz olacak.

“İNŞAAT MÜHENDİSİ MİMAR KAŞESİ YAPTIRMIŞ”

Geçen sene imar barışıyla ilgili bir çalışma yaptık. İmar barışının ne denli yanlış olduğunu, yanlış uygulamalara yol açacağını anlattık. İmar barışının başvurusunu yapıp, yapı kayıt belgesi aldıktan sonra kat mülkiyetine geçişte bir mimarın proje üretim sürecine ihtiyacı vardı ve yasa da tamamıyla bunu söylüyordu. Tapu müdürlükleriyle teker teker görüştük, kat mülkiyeti yapılan başvurularda, projeye imza atanın mimar olup olmadığının sorgusunu yapmalarını istedik. Tapu müdürlükleri bizi anladı, Büro Tescil Belgesi zorunluluğu getirdi. Bu zorunluluk geldikten sonra bir inşaat mühendisinin kendi adına mimar kaşesi yaptırdığı ve bununla tapuda işlem yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu ciddi bir usulsüzlük ve sahtecilik girişimiydi, engel olmayı başardık.

“KANDIRA’DA KAÇAK YAPILAR ARTTI”

Alper Dülger: İmar Barışı Yasasından sonra çokça kaçak yapı yapılmaya başlandı ve çoğu tamamlandı. Kandıra’da bugün itibariyle bir kaçak villa inşaatı tamamlandı, Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kandıra Belediyesi’nin kararlılıkla bu yapının yıkılacağına dair söylemleri var. Umarız yıkılır çünkü doğal alanlar büyük tahribata uğruyor, bu tahribatlar da maalesef geri kazanılamıyor. Kandıra’da çok sayıda kaçak yapı yükseldi, aynı şekilde Gölcük’te ve Karamürsel’de ormanlık arazilerin içerisinde İmar Barışı Yasasıyla 2018 sonrası yapılan yapılar da var. Bu alanları korumamız lazım, bu yasanın da denetleyici tarafı olmadığı için aynı problemleri yaşamaya devam edeceğiz. Biz bu konuyla ilgili elimizden geldiğince çalışmaya oda olarak hazırız.

Kocaeli’de depreme en dayanıksız bölge neresi?

Alper Dülger: En dayanıksız bölge diye söylemek pek doğru değil. Farklı toprak katmanları ve toprak çeşitleri var. O zemin yapısına uygun inşa edilecek binalar var. Kocaeli’nin aslında her yeri riskli. Eski yapının yoğunlukta olduğu yerler daha riskli. Doğru proje ve yapımın denetlenmesi ile bu risk en aza indirilebilir. Aksi durumda olası bir depremde kayıpları aklımıza dahi getirmek istemiyoruz.

Meslektaşlarınız için bu zamana kadar ne yaptınız?

Farklı profiller için farklı çalışmalar oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkenin genelinde ekonomik kriz var. İnşaat sektöründe de ciddi bir daralma var. Yeni konut üretimi sekteye uğramış durumda. Üniversitedeki öğrenciler ve yeni mezunlar için iş veya staj bulabilmek sıkıntı. Bizler elimizden geldiğinde yardımcı oluyoruz. Krizi fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Deneyimli mimarlar tarafından öğrencilere ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. Yarışmalar ile ilgili etkinlikler düzenleniyor. İşsizlik arttıkça ücretli çalışanların da çalışma hakları azaldı. Hukuk danışmanı eşliğinde onların haklarını anlatan bir eğitim verdik. Serbest çalışanlar ile ilgili de ruhsat taramaları yaparak haksız rekabetin önüne geçiyoruz.

Son olarak meslektaşlarınıza bir mesajınız var mı?

Birlikteliğimiz bizim en büyük gücümüz olacak. Ne kadar zor koşullar olursa olsun, ne kadar beraber olursak o kadar muvaffak olacağız. Dertlerimizi ve başarılarımızı birlikte paylaşalım. Örgütlülükse eğer tüm mimarlar olarak aynı çatıda toplanmalıyız.

“Bir de görünmeyen yüzü var”

Yaşanan sahtecilikle ilgili bilgi veren Alper Dülger, durumun daha da vahim olduğu görüşünde. “Toplamda bin 200 üyemiz var. 200’e yakın serbest mimarlık hizmeti veren mimar arkadaşımız var. Tüm oda üyelerimize ulaşıp bu sorun hakkında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu daha görünen, ortaya çıkan tarafı. Bir de görünmeyen yüzü var ki orada başımıza neler gelebileceğini biz de kestiremiyoruz. Hukuki süreci başlatıyoruz sonrasında neler olacak ilçe belediyelerinde veya büyükşehir belediyesinde yapı ruhsatı verme süreciyle ilgili bir revizyon yapılacak mı? Onları da takip edeceğiz. Kimsenin mağdur olmaması lazım, biz bu konuda kendi üyelerimizin tarafındayız”

Yeni neslin zihninde deprem yok

17 Ağustos deprem felaketinin 20’nci yılına girerken, MMO’nun hazırlıkları neler peki? Yılmaz, yeni nesle eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyor. “Kent sempozyumuna hazırlık olması amacıyla anket çalışması yapacağız. Fotoğraf sergisi, forum, yürüyüş, gibi çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm belediyeler ve AFAD ekibiyle görüşüyoruz. Belediyelerin Kocaeli’de deprem ile ilgili aldığı önlemlerini öğrenmeye çalışıyoruz. Belediyelerin tüm afetlere karşı sorumluluğu var. Bu veriler ile bin kişilik anket çalışması yapacağız. Vatandaş depremin ne kadar farkında, deprem önlemleri hakkında bilgi sahibi mi diye soracağız. Yeni neslin zihninde deprem ile ilgili bir şey yok. Bunun için eğitim verilmesi gerekiyor.