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Bombalı saldırganlar adliyeye sevk edildi

Kartepe Sapanca Gölü kıyısında bulunan Sukay Park Dinlenme tesislerinde önceki gün meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlama olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına 4 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kartepe Sapanca Gölü kıyısındaki Sukay Park Tesislerine gelen 2 kişi, iddialara göre alacakları olduğunu iddia ederek işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bir bomba patlattı. Kameriye tamamen parçalanırken bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen jandarma ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şahısların daha önceki tarihlerde de aynı mekana patlayıcı bir düzenek yerleştirdiği ama düzeneğin fark edilerek etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan alınan G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. isimli 4 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bugün 15:54 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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