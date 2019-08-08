Kartepe Sapanca Gölü kıyısındaki Sukay Park Tesislerine gelen 2 kişi, iddialara göre alacakları olduğunu iddia ederek işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bir bomba patlattı. Kameriye tamamen parçalanırken bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen jandarma ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şahısların daha önceki tarihlerde de aynı mekana patlayıcı bir düzenek yerleştirdiği ama düzeneğin fark edilerek etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan alınan G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. isimli 4 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Bugün 15:54 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:08 TSİ
Bombalı saldırganlar adliyeye sevk edildi
Kartepe Sapanca Gölü kıyısında bulunan Sukay Park Dinlenme tesislerinde önceki gün meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı patlama olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına 4 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz