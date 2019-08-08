Bombalı saldırganlar adliyeye sevk edildi

Kartepe Sapanca Gölü kıyısındaki Sukay Park Tesislerine gelen 2 kişi, iddialara göre alacakları olduğunu iddia ederek işyeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bir bomba patlattı. Kameriye tamamen parçalanırken bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen jandarma ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Şahısların daha önceki tarihlerde de aynı mekana patlayıcı bir düzenek yerleştirdiği ama düzeneğin fark edilerek etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan alınan G.S., M.F.S., M.C.T. ve M.C. isimli 4 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.