Ayhan Varol Büyükşehir’de

Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi’ne giren ve Park Bahçeler Müdürü olarak görev yapan Ayhan Varol, Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan olmasının ardından görevden alınmıştı.
İZMİT KANDIRA SORUMLUSU
Bu süreçte izne çıkan Varol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptı. Varol artık Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda İzmit ve Kandıra sorumlusu olarak çalışacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz