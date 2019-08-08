Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:04 TSİ- Gündem G: Bugün 17:16 TSİ

Ayhan Varol Büyükşehir’de

Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi’ne giren ve Park Bahçeler Müdürü olarak görev yapan Ayhan Varol, Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan olmasının ardından görevden alınmıştı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi’ne giren ve Park Bahçeler Müdürü olarak görev yapan Ayhan Varol, Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan olmasının ardından görevden alınmıştı.

İZMİT KANDIRA SORUMLUSU

Bu süreçte izne çıkan Varol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptı. Varol artık Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda İzmit ve Kandıra sorumlusu olarak çalışacak.

Bugün 16:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Parasını alamayan işçi intihar etmek istedi mask
Parasını alamayan işçi intihar etmek istedi
Büyükakın, halk ekmek konusunda net konuştu mask
Büyükakın, halk ekmek konusunda net konuştu
Kazada yaralanmıştı, hayatını kaybetti mask
Kazada yaralanmıştı, hayatını kaybetti
Mustafa Irmak, Ankara'ya atandı mask
Mustafa Irmak, Ankara'ya atandı
Kocaeli'de 2 vali yardımcısı değişti mask
Kocaeli'de 2 vali yardımcısı değişti
1 liranın üstü belediyeden mask
1 liranın üstü belediyeden
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı mask
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz mask
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi mask
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi

GALERİ

İzmit sokaklarında 50’ler esintisi mask
İzmit sokaklarında 50’ler esintisi
Tatil yolunda CAN PAZARI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI mask
Tatil yolunda CAN PAZARI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI
Koray Aydın Parkında büyük yangın! mask
Koray Aydın Parkında büyük yangın!
30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi mask
30 metrelik viyadükten dereye uçan kamyon sürücü yaşamını yitirdi
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti mask
Ferhat Göçer'e, İzmit'te binlerce kişilik koro eşlik etti
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı mask
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL