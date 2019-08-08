Ayhan Varol Büyükşehir’de

Nevzat Doğan döneminde İzmit Belediyesi’ne giren ve Park Bahçeler Müdürü olarak görev yapan Ayhan Varol, Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan olmasının ardından görevden alınmıştı.

İZMİT KANDIRA SORUMLUSU

Bu süreçte izne çıkan Varol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde işbaşı yaptı. Varol artık Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda İzmit ve Kandıra sorumlusu olarak çalışacak.