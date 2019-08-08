Otobüsü taramıştı! 2 yıl sonra yakalandı

2006 yılında İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde Hadi Özcan’a yönelik suikast girişiminde yoldan geçen otobüsün kurşunlandığı ve dönemin Cumhuriyet Savcısı’nın eşi ile birlikte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı davadan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. (48) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında “Kasten adam öldürme”, “Tasarlayarak Adam Öldürme”, “Suç Örgütüne Üye Olma” “Ruhsatsız Tabanca Bulundurma” suçlarından Kocaeli ve İstanbul illerinde 6 ayrı dosyadan 2 yıldır aranan 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmit Malta Mahallesinde bulunan bir evde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs adliyeye sevk edilirken ”Adaletsizliği çekin işte bak. İşine gelene yeniden yargılama. Bize ceza verenlerin hepsi içeride hala” diye bağırdı.