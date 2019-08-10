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10 Ağustos 2019- Gündem

Kaymakam Gözen sürücüleri bilgilendirildi

Kocaeli Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projesi kapsamında yaya geçitlerinde sürücüleri bilgilendirerek, broşür dağıttı.
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Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Çayırova Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' projesi kapsamında çalışmalara katıldı. Kaymakam Gözen sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirerek, broşür dağıttı. Gözen emniyet kemeri takmanın çok önemli olduğunu söyleyerek, emniyet kemerini takan sürücüleri tebrik ederek, iyi bayramlar diledi. Trafik kazalarının bayramlarda artmasına değinen Gözen, kurallara uyulduğu taktirde kazaların en aza indirileceği konusunda sürücülerle konuşarak duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gözen yaptığı açıklamada, "Bu yıl Türkiye genelinde başta İçişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere trafikte hassasiyet ve farkındalık yılı oluşturmanın gayreti içerisinde 'Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın' diye başlayan bu süreç bayram süresince de sıkı kontroller yapılarak, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla kritik noktalarda uygulamalar yapılıyor. Bizde ilçe emniyet müdürümüzle birlikte halkımızı bu konuda bilinçlendirmesi için uygulamaya başladık. Biz kararlıyız, bu desteğin artarak sürmesini temenni ediyoruz. Daha az kazanın olduğu, daha az acının yaşandığı bir bayram temenni ediyoruz. Bu konuda da elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Emniyet teşkilatımıza da milletimiz adına yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

10 Ağustos 2019 DHA Kocaeli- Gündem

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