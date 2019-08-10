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Dün 09:10 TSİ- Ekonomi G: Dün 13:01 TSİ

Tüpraş’tan genel müdürlüğün taşınmasıyla ilgili açıklama

TÜPRAŞ, Körfez ilçesinde bulunan genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıyacağını, vergi dairesinin değiştirilmesinin düşünülmediğini açıkladı.
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Tüpraş, Kocaeli Körfez ilçesinde İzmit Rafinerisi’nde bulunan genel müdürlüğünün taşınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Tüpraş, genel müdürlüğü İstanbul’a taşımak için planlı bir çalışma yaptığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Tüpraş Genel Müdürlüğü’nün taşınması sürecine ilişkin son günlerde basın ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı ve gerçek dışı haberler yayıldığını üzülerek görmekteyiz. Artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmak, sürekli artan uluslararası ticaret hacmimiz ve finansal işlemlerimizi piyasalara daha yakın konumlanarak geliştirmek, aynı zamanda planladığımız yeni yatırımlarımız için alan sıkıntısı bulunan İzmit Rafinerimizde sahaları daha emniyetli ve optimum kullanabilmek için Tüpraş Genel Müdürlüğü’nü, İstanbul’a taşımak üzere planlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu süreç yaklaşık üç yıla yayılan bir dönem içerisinde planlanmış, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bugüne gelinmiştir."

Vergi dairesinin değiştirilmesinin düşünülmediği belirterek, açıklama şöyle devam etti:

"Hâlihazırda İzmit yanında, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan rafinerileriyle ülkemizin dört bir köşesinde faaliyette bulunan Tüpraş, Genel Müdürlüğü’nü İstanbul’a taşımakla mevcudiyetini beş ile taşımış olacaktır. Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınması rafinaj faaliyetlerimizin odağını değiştirmeyeceğinden vergi dairemizin değiştirilmesi de düşünülmemektedir. Hâl böyleyken, taşınma sürecimizin siyasi birtakım mesnetsiz iddialara bağlanmaya çalışılmasının hiçbir temeli yoktur. Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de sanayinin kalbi olan Kocaeli’ye, rafinerilerimizin bulunduğu tüm şehirlere ve ülkemize yatırımlarımız ve katkılarımız devam edecektir."

Dün 09:10 TSİ DHA Kocaeli- Ekonomi

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Yorumlar

(4)
04

Cenk - AKP'nin en büyük yanlışlarından üçü Tüpraş'ın;PTT'nin ve Telekom'un özelleştirilmesi olmuştur ! Öyle ki, PTT'nin özelleştirilmeminden sonraki ilk yıllarda gönederilen mektuplar ve koliler bile alıcılara ulaştırılmıyordu !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 08:12
03

CENGİZ ŞAHİN - Genel müdürlük nerede ise vergi dairesi orası olur. Bekleyin ve görün..

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 10 Ağustos 15:31
02

Vatandaş - Tüpraşı koça satan akp karşı çıkan petrol iş üyesi işçilerdi işçileri vatan haini ilan etmişlerdi altın yumurtlayan tavuğu sat ondan sonra yandım diye bağır...!

Yanıtla . 12Beğen . 2Beğenme 10 Ağustos 12:31
01

Orhan Doğru - Hazineyi, Kamu Maliyesini, Kamu Bankalarını İstanbul'a taşımayı düşünen ve fiiliyete başlayan AKP ise sorun yok da, özel sektör taşıyınca mı sorun. AZ AKIL.. AZ İNSAF.. AZ AHLAK..

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 10 Ağustos 09:38
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