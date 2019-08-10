Tüpraş’tan genel müdürlüğün taşınmasıyla ilgili açıklama

Tüpraş, Kocaeli Körfez ilçesinde İzmit Rafinerisi’nde bulunan genel müdürlüğünün taşınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Tüpraş, genel müdürlüğü İstanbul’a taşımak için planlı bir çalışma yaptığını belirterek, şu açıklamada bulundu:
"Tüpraş Genel Müdürlüğü’nün taşınması sürecine ilişkin son günlerde basın ve sosyal medya üzerinden yanıltıcı ve gerçek dışı haberler yayıldığını üzülerek görmekteyiz. Artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmak, sürekli artan uluslararası ticaret hacmimiz ve finansal işlemlerimizi piyasalara daha yakın konumlanarak geliştirmek, aynı zamanda planladığımız yeni yatırımlarımız için alan sıkıntısı bulunan İzmit Rafinerimizde sahaları daha emniyetli ve optimum kullanabilmek için Tüpraş Genel Müdürlüğü’nü, İstanbul’a taşımak üzere planlı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu süreç yaklaşık üç yıla yayılan bir dönem içerisinde planlanmış, fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bugüne gelinmiştir."
Vergi dairesinin değiştirilmesinin düşünülmediği belirterek, açıklama şöyle devam etti:
"Hâlihazırda İzmit yanında, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan rafinerileriyle ülkemizin dört bir köşesinde faaliyette bulunan Tüpraş, Genel Müdürlüğü’nü İstanbul’a taşımakla mevcudiyetini beş ile taşımış olacaktır. Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınması rafinaj faaliyetlerimizin odağını değiştirmeyeceğinden vergi dairemizin değiştirilmesi de düşünülmemektedir. Hâl böyleyken, taşınma sürecimizin siyasi birtakım mesnetsiz iddialara bağlanmaya çalışılmasının hiçbir temeli yoktur. Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de sanayinin kalbi olan Kocaeli’ye, rafinerilerimizin bulunduğu tüm şehirlere ve ülkemize yatırımlarımız ve katkılarımız devam edecektir."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Cenk - AKP'nin en büyük yanlışlarından üçü Tüpraş'ın;PTT'nin ve Telekom'un özelleştirilmesi olmuştur ! Öyle ki, PTT'nin özelleştirilmeminden sonraki ilk yıllarda gönederilen mektuplar ve koliler bile alıcılara ulaştırılmıyordu !
CENGİZ ŞAHİN - Genel müdürlük nerede ise vergi dairesi orası olur. Bekleyin ve görün..
Vatandaş - Tüpraşı koça satan akp karşı çıkan petrol iş üyesi işçilerdi işçileri vatan haini ilan etmişlerdi altın yumurtlayan tavuğu sat ondan sonra yandım diye bağır...!
Orhan Doğru - Hazineyi, Kamu Maliyesini, Kamu Bankalarını İstanbul'a taşımayı düşünen ve fiiliyete başlayan AKP ise sorun yok da, özel sektör taşıyınca mı sorun. AZ AKIL.. AZ İNSAF.. AZ AHLAK..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.