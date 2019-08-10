Santral yokuşunda zincirleme kaza!..

Olay saat 17.00 sıralarında İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu diye bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y. idaresindeki 41 ABV 712 plakalı otomobil iddialara göre yokuştan aşağıya inerken birden yavaşladı. Peşinden gelen Burak K. yönetimindeki 34 DS 5085 plakalı otomobil Ramazan Y. idaresindeki otomobile çarptı. Burak K. idaresindeki otomobile de arkasından gelen Hacı Y. yönetimindeki 34 VA 0993 plakalı otomobil çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazaya karışan araçlardan birinde yolcu olarak bulunan yaralı Aysel U.’ya ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırırdı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolda bulunan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.