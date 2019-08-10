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Dün 09:23 TSİ- Asayiş G: Dün 11:28 TSİ

Santral yokuşunda zincirleme kaza!..

İzmit'te yokuş aşağı inerken yavaşlayan otomobile arkasından gelen 2 otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
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Olay saat 17.00 sıralarında İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu diye bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y. idaresindeki 41 ABV 712 plakalı otomobil iddialara göre yokuştan aşağıya inerken birden yavaşladı. Peşinden gelen Burak K. yönetimindeki 34 DS 5085 plakalı otomobil Ramazan Y. idaresindeki otomobile çarptı. Burak K. idaresindeki otomobile de arkasından gelen Hacı Y. yönetimindeki 34 VA 0993 plakalı otomobil çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazaya karışan araçlardan birinde yolcu olarak bulunan yaralı Aysel U.’ya ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırırdı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolda bulunan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Dün 09:23 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

(3)
03

Şamil Kafkas - Heeeyyy Karaosmanoğlu bu dünyada işin işte öbür tarafta ne yapacaksın merak ediyorum..Hem insani, hemde ahlaki(?) yönden yandın da yandın..

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 10 Ağustos 12:26
02

Murat Usta - Bu yokuş hangi akla hizmet için yapıldı..? Tam bir ucube.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 10 Ağustos 09:30
01

Levent - BAYRAM GELDİ YİNE KUDURDULAR.. KENDİ BAŞINIZI YİYİN

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 10 Ağustos 09:30
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