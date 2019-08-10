İzmitin dört bir yerinde çalışma var

Vatandaşların Kurban Bayramı’nda ziyaretlerini ve ulaşımlarını daha güzel yollarda yapabilmeleri ve daha güzel koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışan İzmit Belediyesi, bu kapsamda şehir genelinde yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını yürütüyor.

KÖY YOLLARI ASFALTLANDI

Çalışmalar kapsamında Gedikli Köyünde1.055 ton pmt serimi yapılarak 864,16 ton komple asfalt, 180 ton pmt seriminin ardından 509,83 ton asfalt yama çalışmasının yanı sıra, Bayraktar Köyünde de 4.152 ton pmt serilerek üzerine 3.600 ton komple asfalt, Zeytinburnu Köyünde de 1.980 ton pmt serilerek 1.280 ton komple asfalt çalışması yapıldı. .

KULFALLI SEKBANLI SEPETÇİ, SARIŞEYHDE YOĞUN ÇALIŞMA

Yine alt yapı çalışmaları tamamlanan Kulfallı Sekbanlı, Sepetçi, Sarışeyh mahallerinde hızlı bir şekilde çalışma başlatan İzmit Belediyesi ekipleri, 40 bin metrekare parke, 10.bin metre bordür kullanmış olup; Kabaoğlu, Üçtepeler, Sarıcalar ve Küme Evler mevkiinde 700 ton pmt serimi yapılarak tonlarca asfalt kullanılarak asfalt yama işlemlerini tamamladı.

ŞEHİR MERKEZİNDE DE YOĞUN MESAİ

Atatürk, Merkez ve Fatih Mahalleleri sokaklarında 400 ton pmt serimi yapılarak 1.260,8 ton asfalt yama çalışması tamamlanmış olup vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Tüysüzler Mahallesin de muhtelif sokaklarda 100 ton pmt serimi yapılarak 249,12 ton asfalt yama çalışması tamamlanmıştır.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR VAR

Şehir genelinde yürütülen bu asfalt, yama ve parke çalışması vatandaşları mennun ederken, özellikle köylerde yaşayanlara büyük mutluluk yaşattı. Zeytinburnu köyünde yaşayan Durmuş Demirok ve Ali Kara isimli vatandaşlar” bu zamana kadar köylerimizde bu hizmetler yoktu. Belediye Başkanımız Fatma Hanım göreve geldiğinde köylerimizde güzel çalışmalar başladı. Fatma Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.