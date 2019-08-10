Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 09:45 TSİ- Gündem G: Dün 14:27 TSİ

İzmitin dört bir yerinde çalışma var

İzmit Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü çalışmalarla mahalleleri bayrama hazırlıyor. Belediyenin Fen İşleri müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler köylerde ve şehir merkezinde gece gündüz mesai yapıyor.
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Vatandaşların Kurban Bayramı’nda ziyaretlerini ve ulaşımlarını daha güzel yollarda yapabilmeleri ve daha güzel koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışan İzmit Belediyesi, bu kapsamda şehir genelinde yol, asfalt ve kaldırım çalışmalarını yürütüyor.

KÖY YOLLARI ASFALTLANDI

Çalışmalar kapsamında Gedikli Köyünde1.055 ton pmt serimi yapılarak 864,16 ton komple asfalt, 180 ton pmt seriminin ardından 509,83 ton asfalt yama çalışmasının yanı sıra, Bayraktar Köyünde de 4.152 ton pmt serilerek üzerine 3.600 ton komple asfalt, Zeytinburnu Köyünde de 1.980 ton pmt serilerek 1.280 ton komple asfalt çalışması yapıldı. .

KULFALLI SEKBANLI SEPETÇİ, SARIŞEYHDE YOĞUN ÇALIŞMA

Yine alt yapı çalışmaları tamamlanan Kulfallı Sekbanlı, Sepetçi, Sarışeyh mahallerinde hızlı bir şekilde çalışma başlatan İzmit Belediyesi ekipleri, 40 bin metrekare parke, 10.bin metre bordür kullanmış olup; Kabaoğlu, Üçtepeler, Sarıcalar ve Küme Evler mevkiinde 700 ton pmt serimi yapılarak tonlarca asfalt kullanılarak asfalt yama işlemlerini tamamladı.

ŞEHİR MERKEZİNDE DE YOĞUN MESAİ

Atatürk, Merkez ve Fatih Mahalleleri sokaklarında 400 ton pmt serimi yapılarak 1.260,8 ton asfalt yama çalışması tamamlanmış olup vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Tüysüzler Mahallesin de muhtelif sokaklarda 100 ton pmt serimi yapılarak 249,12 ton asfalt yama çalışması tamamlanmıştır.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR VAR

Şehir genelinde yürütülen bu asfalt, yama ve parke çalışması vatandaşları mennun ederken, özellikle köylerde yaşayanlara büyük mutluluk yaşattı. Zeytinburnu köyünde yaşayan Durmuş Demirok ve Ali Kara isimli vatandaşlar” bu zamana kadar köylerimizde bu hizmetler yoktu. Belediye Başkanımız Fatma Hanım göreve geldiğinde köylerimizde güzel çalışmalar başladı. Fatma Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Dün 09:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Yorgun - Herşey iyi güzelde birde şu orduevi'nin önündeki taşları kaldırıpta asfalt dökülse çok mükemmel olucak araçlar ve şöför için oldukça sıkıntılı bir yol...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Ağustos 06:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi mask
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi
İzmitin dört bir yerinde çalışma var mask
İzmitin dört bir yerinde çalışma var
Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı mask
Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı
İmamoğlu, AKP'li ismi müdür olarak atadı mask
İmamoğlu, AKP'li ismi müdür olarak atadı
Sukay’daki patlama alacak verecek meselesi yüzünden değil mask
Sukay’daki patlama alacak verecek meselesi yüzünden değil
Geleceğimize kıymayalım! mask
Geleceğimize kıymayalım!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı! mask
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı!
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor mask
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti mask
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar mask
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti mask
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti
3 belediye evrakta sahtecilik yaptı mask
3 belediye evrakta sahtecilik yaptı

GALERİ

İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı mask
İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor mask
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi mask
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı mask
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu mask
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler mask
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL