TRT, Kaz Dağları için konuşan çocuğu böyle susturdu

Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmalarına yönelik tepkiler sürüyor. Bir tepki de TRT Çocuk'ta gündeme geldi. Utku isimli 9 yaşındaki çocuk, TRT Çocuk'ta yayınlanan Haberin Olsun programına katıldı. Konuşmanın sonunda Utku, "Bir şey söylemek istiyorum, Kaz Dağlarımıza şu anda çok büyük bir zarar verilmekte…" dedi. Utku'nun bu sözlerinin ardından reji ekibi tarafından telefonun sesi kısıldı.

SUNUCU, ÇOCUĞU HEMEN SUSTURDU

Utku'nun sözlerinin ardından program sunucusu Gözde Çevik'in tepkisi dikkat çekti. Sunucu, "Utkucuğum güzel güzel konuştuk şimdi seninle, iyi bayramlar" diyerek yayından aldı. TRT Çocuk'ta yaşanan bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu.

CHP'Lİ VEKİL: ÇOCUĞUN KONUŞMASINA BİLE TAHAMMÜLLERİ YOK

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çocuğun konuşmasına bile tahammülleri yok! TRT Çocuk programına bağlanan Utku'nun sözleri Kazdağları'ndaki ağaç katliamını eleştirmesi nedeniyle kesildi! Doğayı savunan bir çocuğun sözlerine bile sansür uygulayan zihniyetten Türkiye'ye hayır gelmez!" ifadelerini kullandı. Kaynak: HABERLER.COM