TRT, Kaz Dağları için konuşan çocuğu böyle susturdu

Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmalarına yönelik tepkiler sürüyor. Bir tepki de TRT Çocuk'ta gündeme geldi. Utku isimli 9 yaşındaki çocuk, TRT Çocuk'ta yayınlanan Haberin Olsun programına katıldı. Konuşmanın sonunda Utku, "Bir şey söylemek istiyorum, Kaz Dağlarımıza şu anda çok büyük bir zarar verilmekte…" dedi. Utku'nun bu sözlerinin ardından reji ekibi tarafından telefonun sesi kısıldı.
SUNUCU, ÇOCUĞU HEMEN SUSTURDU
Utku'nun sözlerinin ardından program sunucusu Gözde Çevik'in tepkisi dikkat çekti. Sunucu, "Utkucuğum güzel güzel konuştuk şimdi seninle, iyi bayramlar" diyerek yayından aldı. TRT Çocuk'ta yaşanan bu gelişme kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu.
CHP'Lİ VEKİL: ÇOCUĞUN KONUŞMASINA BİLE TAHAMMÜLLERİ YOK
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çocuğun konuşmasına bile tahammülleri yok! TRT Çocuk programına bağlanan Utku'nun sözleri Kazdağları'ndaki ağaç katliamını eleştirmesi nedeniyle kesildi! Doğayı savunan bir çocuğun sözlerine bile sansür uygulayan zihniyetten Türkiye'ye hayır gelmez!" ifadelerini kullandı. Kaynak: HABERLER.COM
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Yorumlar
(5 )
İzmit Li - Bari çizgi film kanalına siyaset alet etmeyin, kendi çöplüğümüze çocukları çekmeyelim nasılsa büyüyünce kirlenecekler!!
HERŞEYİ İKTİDAR SAVAŞLARINA ÇEVİRENLERE DUYRULUR...
Turanoğlu - Çocukların çocukluğunu yaşamasını sağlamak gerek
Bu tür işler çocukların dışında konuşulmalı TRT
doğru olanı yapmış
Serhat Seyidoğlu - ülkemiz çöl haline gelsin biz paramıza para katalım gerisi bizi ilgilendirmez kafasıyla yaşayanlar var
Kartepeli - Çocuklar çocukluğunu ormansiz ağaçsız mı yaşasın,geleceği tehlike altında konuşacak tabi...siz susturmak istiyorsanız oradaki rant sahiplerine sus deyin..
Sadi In - Trt akp kanalı artık haram zıkkım olsun bizden kestiğiniz paralar ufacık çocuga bu ülkede özgürlüğün demokrasinin olmadığını yaşattınız yuh olsun boyunuz postunuz devrilsin
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