Doğu Kışla Pazar alanına özel yeni Trafik dolaşım planı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca İzmit Doğu Kışla Pazar Alanı ve çevre sokaklar için hazırlanan trafik dolaşım planı projesi saha imalatları tamamlanarak uygulanmaya başladı. Artık İzmit Doğu Kışla pazar alanına tek bir taraftan giriş yapıp, tek bir taraftan çıkış yapacak.
PAZAR İÇİN YENİ TRAFİK DOLAŞIM PLANI
Perşembe ve Cumartesi günleri yoğunluğun yaşandığı İzmit Doğu Kışla Pazar Alanı için yeni bir trafik dolaşım planı hazırlandı. Çevre sokakların dikkate alınarak hazırlanan trafik dolaşım planı projesi saha imalatları tamamlanarak uygulanmaya başlandı.
GİRİŞ ARTIK TEK YÖNDEN
Yeni trafik dolaşım planı kapsamında Şehit Rafet Karacan Caddesi ve Bağdat Caddesi istikametinden gelen araç sürücüleri Köse Sokak üzerinde bulunan ve tek yön olarak hizmet verecek girişten alt otoparka, alt otoparktan yer bulamayan araç sürücüleri otopark çıkışından sola dönerek Bosna Sokak üzerinden üst otoparka erişim sağlayabilecek. Kandıra Sapağı - Erkan Sokak istikametinden gelen araç sürücüleri Bosna Sokağı kullanarak üst otoparka erişim sağlayacak.
TEK ÇIKIŞ 3 BÖLGEYE ULAŞIM
Üst otoparktan çıkış yapan araç sürücüleri Bosna ve Buğra Sokak kesişimin de düzenlenen yeni kavşaktan sola dönüp tek yön olarak düzenlenen Buğra Sokağı kullanarak şehir merkezi ve Mehmet Ali Paşa bölgesine erişebilecek. Üst otoparktan çıkış yapan araç sürücüleri Bosna ve Buğra Sokak kesişimin de düzenlenen yeni kavşaktan sağa dönüp Bosna Sokağı kullanarak Kandıra Sapağı ve D-100 karayoluna erişebilecek.
DAHA AKICI TRAFİK
Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca yapılan otopark içerisindeki fiziki düzenlemeler ve yönlendirmelere ilave Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimler ile daha akıcı trafik akışı sağlanması hedefleniyor.
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Yorumlar
(2 )
Cenk - Kentin doğusundaki ve güneyindeki İlçe ve belde ve kasabalardan pazara gelenler pazar yerine ulaşmak için ya Kandıra sapağında yahutta Real Durağında inmek zorunda !.. Bu iki durak da pazar yerine 400-500 met mesafede !.. Realin güney-doğu köşesinde pazar yerine kolayca ulaşabilmek için acilen bir pazar yeri durağı yapılması gerekiyor ! Anlaşılan o ki, bu durak ları tesbit edenler hayatlarında poşetlerle hiç yaya bir-kaç adım atmamışlar ve yürümemişler !
Recep - adnan menderes bulvarın daki park etmiş servis otobüs ve minübüs ve kamyonların pazar yerini pazar kurulmadığı zamanlarda mecburi zorunlu park yeri olarak kullanmalarının saglanması bunların denetiminin belediye tarafından yapılmasını
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