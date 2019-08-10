Doğu Kışla Pazar alanına özel yeni Trafik dolaşım planı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca İzmit Doğu Kışla Pazar Alanı ve çevre sokaklar için hazırlanan trafik dolaşım planı projesi saha imalatları tamamlanarak uygulanmaya başladı. Artık İzmit Doğu Kışla pazar alanına tek bir taraftan giriş yapıp, tek bir taraftan çıkış yapacak.

PAZAR İÇİN YENİ TRAFİK DOLAŞIM PLANI

Perşembe ve Cumartesi günleri yoğunluğun yaşandığı İzmit Doğu Kışla Pazar Alanı için yeni bir trafik dolaşım planı hazırlandı. Çevre sokakların dikkate alınarak hazırlanan trafik dolaşım planı projesi saha imalatları tamamlanarak uygulanmaya başlandı.

GİRİŞ ARTIK TEK YÖNDEN

Yeni trafik dolaşım planı kapsamında Şehit Rafet Karacan Caddesi ve Bağdat Caddesi istikametinden gelen araç sürücüleri Köse Sokak üzerinde bulunan ve tek yön olarak hizmet verecek girişten alt otoparka, alt otoparktan yer bulamayan araç sürücüleri otopark çıkışından sola dönerek Bosna Sokak üzerinden üst otoparka erişim sağlayabilecek. Kandıra Sapağı - Erkan Sokak istikametinden gelen araç sürücüleri Bosna Sokağı kullanarak üst otoparka erişim sağlayacak.

TEK ÇIKIŞ 3 BÖLGEYE ULAŞIM

Üst otoparktan çıkış yapan araç sürücüleri Bosna ve Buğra Sokak kesişimin de düzenlenen yeni kavşaktan sola dönüp tek yön olarak düzenlenen Buğra Sokağı kullanarak şehir merkezi ve Mehmet Ali Paşa bölgesine erişebilecek. Üst otoparktan çıkış yapan araç sürücüleri Bosna ve Buğra Sokak kesişimin de düzenlenen yeni kavşaktan sağa dönüp Bosna Sokağı kullanarak Kandıra Sapağı ve D-100 karayoluna erişebilecek.

DAHA AKICI TRAFİK

Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca yapılan otopark içerisindeki fiziki düzenlemeler ve yönlendirmelere ilave Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan denetimler ile daha akıcı trafik akışı sağlanması hedefleniyor.