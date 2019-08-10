Amatörlerin bayramlaşması buruk geçti

İlimizi amatörleri ve taban birliklerinin geleneksel bayramlaşması Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşti. KASKF Başkanı Murat Aydın’ın ev sahipliğindeki bayramlaşmaya KASKF Onursal Başkanları Bünyamin Akman ve Rafet Kırgız, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Günen, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Başkanı Doç. Dr. Levent Atalı, kulüp başkanları, yöneticileri ve sporcuları katıldı.

BERK ULUÇ: İYİ Kİ BÖYLE BİR BABANIN OĞLUYUM

32 yıl boyunca İl Disiplin Kurulu Başkanlığı yapan ancak yakalandığı kan kanseri hastalığı nedeni ile bir anda hayatını kaybeden Avukat Bora Uluç’un ani vefatı spor camiasını derinden üzmüştü. Bayramlaşmada Bora Uluç hatırlanırken, Merhum Bora Uluç’un avukat oğlu Mustafa Berk Uluç da Amatörevi’nde yer aldı. Söz alan tüm konuşmacılar Uluç’a Allah’tan rahmet dilerken, Avukat Berk Uluç ve Uluç ailesine sabır diledi. Berk Uluç konuşmasında “Bana futbolu babam sevdirdi. Bugün çok güzel şeyler söylemişsiniz. Ne mutlu ki böyle bir babanın oğluyum” derken kelimeler boğazında düğümlendi. Gün sonunda Amatörevi önünde toplu halde verilen hatıra fotoğrafının ardından bayramlaşma sona erdi.