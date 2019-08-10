Bu sezon ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan İlimtepe Kullarspor’da şok ayrılıklar yaşandı. Geride bıraktığımız sezon İlimtepe Futbol Kulübü’nün Süper Amatör Lig şampiyonluğunu şampiyonluğunda kilit roller üstlenen stoperler Usame Ergül, Sinan Özkan, orta saha oyuncuları Enes Malik, Fatih Çiyan ile kanat oyuncusu Eren Kondul ile yollar ayrıldı.
10 Ağustos 2019- Spor
İlimtepe Kullar’da bunu kimse beklemiyordu!
Bu sezon ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan İlimtepe Kullarspor’da şok ayrılıklar yaşandı.
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Yorumlar
(1 )
Ahmet Huya - Kim beklemiyordu
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