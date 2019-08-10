Üni Hodri Meydan, Eren Eltut için turnuva düzenliyor

Talihsiz bir trafik kazasının ardından 2012 yılında, henüz 10 yaşındayken vefat eden fanatik Kocaelisporlu Eren Eltut, futbol turnuvası ile anılacak. Eren Eltut anısına Üni Hodri Meydan temsilcilikleri arasında düzenlenecek olan halı saha turnuvası Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak.

MAÇLAR ALT YAPI TESİSLERİ’NDE

Uni Hodri Meydan yönetimi, turnuvada şampiyon olan temsilciliğiMesut Volkan Sezgin’in sahibi olduğu Kartepe Jumbo’da konuk edecek.Dernek ayrıca, temsilcikte oynayan futbolculara Kocaelispor Kulübü’ne üye olma şansı tanıyacak ve dereceye girecek olan takımlara da farklı sürprizler sunacak. Turnuva Alikahya’da yer alan Kocaelispor Alt Yapı Tesisleri’nde düzenlenecek.